Wat is Samsung's Vision Booster en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je ooit buiten naar je telefoon gekeken en het scherm niet duidelijk kunnen zien omdat het te zwak leek?

Welnu, Samsung heeft een nieuwe oplossing voor dat specifieke probleem: Vision Booster.

Ook: Galaxy S22 Ultra vs S21 Ultra: Wat is het verschil?

Als de zon zo fel is, kan uw scherm moeilijk te zien zijn. Dat komt doordat de weerkaatsing van de zon op het scherm groter is dan de hoeveelheid licht die uit het scherm komt.

De Galaxy S22 Ultra zal dit probleem echter niet hebben, omdat hij een functie genaamd Vision Booster biedt, evenals een piekhelderheid van 1715 nits. Maar Vision Booster is niet Samsungs manier om een scherm simpelweg helderder te maken. Het gebruikt hardware en software om details te behouden en uw kijkkwaliteit te verhogen. Het idee is dat Vision Booster je scherm automatisch zal verbeteren, ongeacht de lichtomstandigheden, maar delen van waar je naar kijkt, gaan daarbij niet verloren. Zwart zal super zwart zijn en kleuren zullen levendig zijn.

Vision Booster verbetert de zichtbaarheid van het scherm door "rekening te houden met de lichtintensiteit van de omgeving en de invloed ervan op het scherm", aldus Samsung. Het algoritme achter de technologie analyseert de histogramgegevens van alle inhoud die op het scherm verschijnt en inspecteert de waarde van elke pixel. Vervolgens past het toonkaarten aan om het scherm aan te passen, waardoor donkere gebieden helderder worden, kleuren rijker en het kleurcontrast wordt gemaximaliseerd. Het verbetert ook het contrast tussen donkere en lichte aspecten van digitale inhoud, voor een briljantere beeldkwaliteit, met een contrastverhouding van 3.000.000:1.

Het resultaat is een scherper beeld - zelfs in direct zonlicht.

Bij de aankondiging van Vision Booster gaf Samsung toe dat krachtige technologie meer energie vraagt en dus meer warmte veroorzaakt.

Om hiermee om te gaan, is de Galaxy S22 Ultra uitgerust met een nieuw systeem dat is ontworpen om warmte af te voeren. Het heeft een nieuw thermisch interfacemateriaal (TIM), een stof die de warmteoverdracht tussen oppervlakken verbetert. De nieuwe TIM is ontwikkeld met behulp van een nieuw dikker type gel om de warmte sneller te geleiden. Samsung noemt dit "Gel TIM". Boven de Gel TIM bevindt zich de Nano TIM, die volgens Samsung sneller warmte naar de dampkamer verplaatst en elektromagnetische interferentie van het AP afschermt. Het is gemaakt van flexibel nanovezelmateriaal dat beter bestand is tegen druk.

Samsung heeft ook de dampkamer verplaatst om de warmteverspreiding te maximaliseren. De nieuwe dampkamer is ontworpen om het gebied van de AP tot de batterij te bestrijken. Het is ook gemaakt van een nieuw dubbel gebonden roestvrij staal en ongelooflijk dun. Vanuit de dampkamer gaat de warmte naar het grafietspreidblad, dat de warmte horizontaal van de dampkamer af verspreidt. Al deze verbeteringen, in combinatie met de thermische beheersoftware van Samsung, betekenen dat de Galaxy S22 Ultra in staat moet zijn om snel warmte af te voeren, zelfs wanneer Vision Booster wordt geactiveerd.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Momenteel is het beperkt tot de nieuwe Galaxy S22 Ultra.

squirrel_widget_6561698

Geschreven door Maggie Tillman.