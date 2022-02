Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de lancering van de Galaxy S22-serie begeleid met een brutale advertentie gemaakt in samenwerking met het team achter Netflix-hit Bridgerton.

De advertentie is gemaakt met het productiebedrijf Shondaland en sterren Golda Rosheuvel die haar rol als koningin Charlotte opnieuw vertolkt. Ze lijkt niet geamuseerd door een aantal uitvindingen die voor haar neus worden geparadeerd, totdat foto's van Samsung 's S22-telefoonfamilie onder haar aandacht worden gebracht. Het is alleen jammer dat ze 209 jaar moet wachten voordat de telefoons werkelijkheid worden.

Het is allemaal leuk en zal ongetwijfeld een lachertje opwekken bij Bridgerton- fans. Je kunt het bovenaan deze pagina bekijken.

De Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra toestellen zijn allemaal aangekondigd tijdens Samsung's Unpacked presentatie die vandaag, woensdag 9 februari 2022, wordt getoond.

De S22 en S22+ zijn qua ontwerp en functies vergelijkbaar, waarbij het display het belangrijkste verschil maakt: respectievelijk 6,1 en 6,6 inch.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is een andere koek, want met de meegeleverde S Pen-stylus is het meer een vervanging voor de Galaxy Note-serie als al het andere. Het is echt het vlaggenschip van Samsung voor 2022.

Je kunt hier meer lezen in onze samenvatting: Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: wat zijn de verschillen?

