Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S22-serie is het vlaggenschip van Samsung voor 2022. Het schudt de zaken een beetje op en trekt de vaardigheden van de Galaxy Note-lijn naar de Galaxy S22 Ultra , terwijl het volop keuzes biedt via de Galaxy S22 en S22+ .

Daar horen kleuren bij. Bij de lancering zijn er vijf hoofdkleuren: Phantom Black, Phantom White, Burgundy, Green en Pink Gold. Niet alle kleuren zijn beschikbaar voor alle modellen - en natuurlijk zijn er veel exclusieve vervoerders en regionale verschillen.

Hier zijn de kleuropties voor alle modellen om u te helpen bij het kiezen van het model dat bij u past.

Beginnend met het topmodel, de Galaxy S22 Ultra, zijn hier vier kleuropties. Je zult ook merken dat het kleuraccent doorstroomt naar de nieuwe S Pen die erin zit.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Waarschijnlijk de meest populaire kleur - volgens onze contacten in retailers - verkopen zwarte telefoons altijd goed. De S22 Ultra is groot, dus er is een serieuze gravitas die hoort bij het hebben van dit diepzwarte beest. De matzwarte achterkant is gecombineerd met een glanzend zwart frame.

Het tegenovergestelde, de Phantom White heeft een lichtere benadering, wat betekent dat die cameralenzen aan de achterkant echt knallen. De Phantom White heeft een zilveren frame.

De Bourgogne brengt een beetje kleur op je telefoon en doet misschien denken aan je favoriete drankje. Het is iets anders en hoewel er geen roze versie van de Ultra is (zoals bij de S22 en S22+), is dit misschien wel de beste manier om die roze tinten op de grote telefoon te krijgen. Het is gecombineerd met een glanzend roze frame.

Groene telefoons zijn verrassend populair, misschien omdat ze zo anders zijn dan de normale. Dat je een bijpassend glanzend groen frame krijgt, brengt een harmonieus evenwicht in dit model.

Maar wacht - er is meer. Voor de Galaxy S22-serie heeft Samsung een reeks kleuren die je alleen kunt krijgen als je rechtstreeks bij de Samsung Online Store bestelt.

Deze grafietgrijze optie is helemaal in de mode en geeft je iets ingetogen maar anders dan de Phantom Black. Merk op dat deze optie gepaard gaat met een zwart frame, wat zorgt voor een groot contrast.

Het is niet de meest inspirerende naam, maar deze exclusieve Samsung Online Store werkt echt dat zwarte frame - dit model ziet er superheet uit.

Samsung stond vroeger bekend om blauwe telefoons, maar niet helemaal zo blauw. Nogmaals, het heeft een zwart frame, dus het zal opvallen in een menigte.

De Samsung Galaxy S22+ brengt het scherm onroerend goed, terwijl een paar bezuinigingen worden doorgevoerd om een iets compactere telefoon te geven dan de Ultra, voor een iets meer betaalbare prijs. De Galaxy S22 is de kleinste, maar de kleuren van de S22 en de S22+ zijn hetzelfde.

Nogmaals, er is de optie voor zwart, met die serieuze tint. Dit bedekt ook de verhoogde camerabehuizing, terwijl er een glanzend zwart frame om de telefoon zit. Het is iets anders dan de S21, in die zin dat het frame niet de surround van de camera omvat, maar het komt allemaal overeen.

De Galaxy S22 en S22+ zijn ook verkrijgbaar in het wit, waardoor de camera van achteren als insectenogen springt – maar hier heb je een zilveren frame om de zaken mooi af te zetten.

Er zit een subtiliteit in het roze dat Samsung gebruikte, het is ver verwijderd van warm roze. Maar het voegt nog steeds een warmere blos toe aan uw apparaat. Het mooie is dat dit model een gouden frame gebruikt, nou ja meer roségoud, wat het karakter geeft.

De groene is er ook voor de kleinere S22 en S22+, waardoor je weer iets anders krijgt dan de massa zwarte telefoons die de markt domineren.

De Galaxy S22 en S22+ krijgen ook een collectie kleuren die je alleen in de Samsung Online Store kunt krijgen.

Crème kan de meningen verdelen en we weten niet zeker of dit de beste kleur is die Samsung biedt, er hangt een soort lichaamsvocht aan, misschien een geïnfecteerde wond of iets dat een baby net heeft grootgebracht.

Sky Blue zit ook op de S22 en S22+, hier met een zilveren frame - dit zou een populaire keuze kunnen zijn voor diegenen die iets feller willen.

Er is hier een serieus contrast aan de hand, met een zwart frame in combinatie met grafiet – we vinden vooral de camera-surround die het zwart oppikt ook leuk. Is dit de mooiste kleurstelling van alle Samsung S22-telefoons?

Er is nog een blush-toon voor degenen die winkelen in de Samsung Store, hier wordt de voilet terug gecombineerd met een gouden frame - dit is echt vergelijkbaar met de Phantom Violet-versie van de Galaxy S21.

Geschreven door Chris Hall.