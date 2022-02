De nieuwe belofte van Samsung over software-updates kan zelfs Google in verlegenheid brengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Software-updates waren een omstreden kwestie voor Android. Niet alleen zijn updates in de geschiedenis van het platform traag geweest, maar in sommige gevallen beperkt een gebrek aan toekomstige software-ondersteuning de levensduur van een nieuw apparaat.

Aan de vooravond van de lancering van de Samsung Galaxy S22 en Tab S8 toestellen , heeft een gelekt document onthuld dat Samsung de duur van de ondersteuning voor zijn toestellen verlengt. Het document werd oorspronkelijk gedeeld door Evan Blass .

Het document onthult dat Samsung vier generaties Android OS-upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates zal aanbieden.

ENORME softwaretoezeggingen van Samsung!



Galaxy S22-serie

Galaxy S21-serie

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Tab S8-serie



Al deze apparaten krijgen VIER Android OS-upgrades en VIJF jaar beveiligingspatches Samsung beloofde eerder 3 OS-upgrades. pic.twitter.com/N7t5d9aTPY — Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) 7 februari 2022

Samsung gaat verder met de details dat dit van toepassing is op de Galaxy S22-serie, S21-serie, Z fold en Flip 3, evenals de Tab S8-apparaten.

Dat zou moeten zien dat de Samsung Galaxy S22 tot 2027 wordt ondersteund en Android 16 draait.

Nokia deed soortgelijke toezeggingen toen het de Nokia XR20 lanceerde , maar kwam slechts uit op 3 jaar Android-updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

Google zelf, die zijn vlaggenschip Pixel 6-apparaten pusht, biedt ook 5 jaar beveiligingsupdates, maar 3 jaar Android OS-updates. Google zegt momenteel op zijn eigen ondersteuningspagina's dat de laatste OS-update voor de Pixel 6 in oktober 2024 zal zijn.

Een van de drijfveren voor het uitbreiden van software-updates op apparaten is het verlengen van hun levensduur. Als je maar een paar updates aanbiedt, duurt het niet lang voordat de apparaatondersteuning eindigt, waarna eigenaren worden geconfronteerd met het kopen van een nieuw apparaat om de nieuwste softwarefuncties te krijgen - en, belangrijker nog, om ook beveiligingsupdates te krijgen.

Dat zou kunnen betekenen dat perfect goede hardware wordt weggegooid omdat het geen functie meer heeft, terwijl software het zou kunnen verlengen, de waarde zou vergroten en verspilling zou verminderen.

Iedereen die een Apple iPhone of iPad heeft, weet dat de softwareondersteuning langer is; inderdaad, de markt voor gebruikte apparaten is levendig, deels omdat je er ongeveer 6 jaar updates van krijgt.

Updates waren het afgelopen decennium een complex probleem voor Android, maar in 2021 zag het er aanzienlijk beter uit, waarbij Samsung een van de leiders was voor het pushen van updates naar oudere apparaten.

Deze nieuwe verbintenis - mocht het waar blijken te zijn - zal de positie van Samsung versterken, zolang het kan waarmaken.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Chris Hall.