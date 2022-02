Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft duidelijk gemaakt dat de Galaxy S22-serie op het punt staat te lanceren, met een Unpacked-evenement gepland voor 9 februari .

We verwachten de onthulling van de Galaxy S22, Galaxy S22+ en de S22 Ultra. Er is geen tekort aan lekken voor deze modellen met de nieuwste afkomstig van Amazon Australia.

De online retailer lijkt de aanstaande Samsung-telefoon te hebben vermeld als onderdeel van een bundel met de Echo Show 8.

De lijst omvat de Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra-modellen, met 128, 256 of 512 GB opslagopties – hoewel het alleen de S22 Ultra is die profiteert van die grootste opslagcapaciteit.

Er wordt schijnbaar ook een volledige reeks kleuropties aangeboden - blush, bordeauxrood, groen, zwart en wit voor elk model.

De lijst toont ook de Samsung Galaxy S22 Ultra-modellen met de S Pen, ter ondersteuning van het idee dat de S22 Ultra de Galaxy Note zal vervangen en voor het eerst met een stylus zal worden geleverd, met verwijzing naar S Pen-ondersteuning in de productdetails.

De vermelde details over de apparaten onthullen niet echt iets te specifieks - maar er is sprake van de professionele camera met verduidelijking dat zowel de camera aan de voorkant als aan de achterkant nachtportretfoto's zal maken.

Er is ook iets dat Nightography wordt genoemd, wat suggereert dat de grotere pixels op de sensor en de automatische framerate je helpen bij het opnemen van video in het donker.

Er is ook sprake van een 58 procent grotere OIS-correctiehoek om je te helpen stabielere video's te maken - samen met de bevestiging van die 108-megapixel hoofdcamera op de S22 Ultra.

In termen van apparaatbescherming lijkt het erop dat deze apparaten een Gorilla Glass Victus + -scherm, een sterker Armor Aluminium-frame en IP68-waterdichtheid zullen hebben.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Het display beweert ook het helderste ooit van Samsung te zijn, onder de naam BrightVision.

De lijst is duidelijk onvolledig, aangezien er voetnootmarkeringen zijn zonder uitleg en slechts een beperkte selectie van afbeeldingen, alsof iemand zich voorbereidde op de lanceringsdag en deze lijst per ongeluk live had gezet.

De lijst zegt dat de Samsung Galaxy S22-serie op 4 maart 2022 in Australië zal worden uitgebracht en dat er enkele prijzen zijn die we uit het systeem kunnen halen, waarbij die modellen beweren nu beschikbaar te zijn als een pre-order:

S22 Ultra 512 GB - € 2562,90

S22 Ultra 256 GB - € 2397,90

S22 Ultra 128 GB - € 2232,90

S22+ 128GB - € 1902,90

S21 128 GB - € 1572,90

Merk op dat dit AUD-prijzen zijn, maar ze vallen een beetje in lijn met de verwachte prijzen en lekken voor deze apparaten, ook al lijken ze nogal willekeurig.

Het is duidelijk dat dit geen volledige lijstpagina is en het is volkomen redelijk dat sommige van deze informatie mogelijk niet nauwkeurig is, maar het past bij details die we hebben gezien van andere lekken. Met de lancering van Samsung's apparaten over een paar dagen, lijkt het een uitdaging om alle details geheim te houden.

Bedankt Rob voor de tip!

Geschreven door Chris Hall.