Samsung Galaxy S22, S22+ verfijnen het ontwerp van de vlaggenschipserie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is officieel, de Samsung Galaxy S22-serie is er, met de S22 en S22+ die het ontwerp van de serie verder verfijnen dan zijn voorgangers. Het duo voegt zich bij de S22 Ultra, die een S Pen-stylus integreert, te vinden aan de bovenkant van het assortiment.

Maar het zijn de twee meer 'instap'-modellen in de serie die hier onze aandacht krijgen. Met respectievelijk 6,1- en 6,6-inch schermformaten zijn de S22 en S22+ iets kleiner dan de vorige S21-equivalenten.

Dat komt niet alleen door de schermgrootte - de oudere S21 is 6,1-inch, de S21+ 6,6-inch ter vergelijking - maar ook door een kleine vermindering van de batterijcapaciteit, wat resulteert in een handset die ook iets slanker is dan voorheen. Samsung vertelt ons dat de omvang van de handset jaar op jaar met vijf procent is afgenomen.

Samsung beweert ook dat de nieuwe batterijcapaciteiten - 3.700 mAh in de S22 en 4.500 mAh in de S22 + - nog steeds net zo lang meegaan als hun voorgangers, gezien verbeteringen in de weergavetechnologie. We zullen moeten zien hoe dat uitpakt als het gaat om het testen van de handsets.

Aan de voorkant van de camera hebben beide handsets dezelfde drievoudige opstelling, bestaande uit een 50-megapixel hoofdcamera met optische stabilisatie (OIS), 12 MP ultragroothoeklens en 10 MP tele (een 3x zoomlens).

Interessant is dat de handsets in het VK (en we denken dat Europese, naast de regio Azië-Pacific) zullen worden geleverd met Samsung's eigen Exynos 2200-chipset, terwijl de lancering in de VS het Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm zal bevatten. Beide zijn een 4nm-proces, met vergelijkbare mogelijkheden die worden verwacht.

De Samsung Galaxy S22 en S22 worden naar verwachting voor het einde van de maand verwacht, met prijzen vanaf respectievelijk £ 769 en £ 949. De hogere opslagvarianten zullen hogere prijzen vragen.

Geschreven door Mike Lowe.