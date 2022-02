Samsung Galaxy A53 ontwerp en specificaties lekken volledig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal zijn nieuwe vlaggenschip Galaxy S-reeks op 9 februari lanceren, maar geruchten suggereren dat dit niet de laatste zal zijn die we deze helft van het jaar van het bedrijf zullen horen, waarbij de Galaxy A53 ook in een aantal lekken verschijnt.

Het meest recente lek komt echter van Winfuture en het laat niet alleen zien hoe de Galaxy A53 eruit zal zien, maar het geeft ook de belangrijkste specificaties weer, wat enkele van de eerdere rapporten bevestigt.

Volgens het Winfuture-rapport zal de Samsung Galaxy A53 een vergelijkbaar design hebben als de Galaxy A52, maar dan met een verfijnde camerabehuizing aan de achterzijde. Er is een geperforeerde camera gecentraliseerd aan de bovenkant van het scherm en deze wordt weergegeven in witte en zwarte kleuropties in het lek.

De site beweert dat het apparaat wordt geleverd met vier camera's aan de achterkant, bestaande uit een 64-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultragroothoekcamera, 5-megapixel dieptecamera en een 5-megapixel macrocamera. De camera aan de voorkant zou 32 megapixels zijn.

Andere specificaties zijn onder meer een 6,5-inch display met Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz, de Exynos 1200-chipset onder de motorkap, ondersteund door 6GB of 8GB RAM en minimaal 128GB opslag met microSD-ondersteuning voor opslaguitbreiding.

Winfuture heeft de batterijcapaciteit in het rapport niet bevestigd, hoewel eerdere rapporten hebben gezegd dat de A53 een 5000 mAh-cel zal bieden met ondersteuning voor snel opladen van 25 W.

Voorlopig is er nog niets officieel, al lees je alle eerdere geruchten over de Galaxy A53 wel in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.