(Pocket-lint) - Samsung's 2022-kampioen, de Galaxy S22 Ultra, is zowel een einde als een nieuw begin. De integratie van een S Pen-stylus - in tegenstelling tot andere modellen in de S22-serie (die compatibel zijn, maar geen ingebouwde hebben) - luidt een nieuw tijdperk in voor het vlaggenschip, terwijl tegelijkertijd een einde wordt gemaakt aan de ooit top -tier Note-serie .

Maar het is nauwelijks een reden om te rouwen om het einde van de Note-serie: de Galaxy S22 Ultra zal alles doen waartoe de topserie in staat was, alleen beter. Het staat bovenaan de stapel in de S22-serie - die ook de Galaxy S22 en S22+ omvat - door ook de meest geavanceerde camera's in de line-up van het Koreaanse bedrijf te introduceren.

Het is niet alleen de integratie van de S Pen die de Ultra onderscheidt van de andere twee S22-modellen, want het 6,8-inch AMOLED-display maakt hem de grootste van het trio (de S22 is 6,1-inch, de Plus is 6,6-inch ).

Het ontwerp is ook een echte verfijning ten opzichte van de eerdere S21 Ultra , met een beter geïntegreerd achterste cameragedeelte dat des te meer in de telefoon 'zakt'. Het bestaat uit een quad-opstelling, met een hoofdcamera van 108 megapixels, een ultragroothoeklens van 12 megapixel en een paar telelenzen van 10 megapixel (respectievelijk voor 3x en 10x zoom). De sensor van de hoofdcamera is 23 procent groter dan die van zijn voorganger, in een poging de camera een boost te geven.

Interessant is dat de handsets in het VK (en we denken dat Europese, naast de regio Azië-Pacific) zullen worden geleverd met Samsung's eigen Exynos 2200-chipset, terwijl de lancering in de VS het Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm zal bevatten. Beide zijn een 4nm-proces, met vergelijkbare mogelijkheden die worden verwacht.

Hoe dat processorverschil de levensduur van de batterij zal beïnvloeden, is onbekend, maar er is een 5.000 mAh-cel aan boord - dus het zou goede innings moeten bieden. Zowel bekabeld (45W) als draadloos opladen (15W) zorgen voor allround gemak.

De Samsung Galaxy S22 Ultra zal naar verwachting voor het einde van de maand aankomen, met pre-orders vanaf 9 februari voor een verkoopdatum vanaf 25 februari, met prijzen vanaf £ 1.149 voor het 8GB/128GB-model.

Geschreven door Mike Lowe.