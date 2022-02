Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S22-familie wordt aanstaande woensdag 9 februari 2022 formeel onthuld tijdens een Unpacked-evenement . Dan kunnen we de laatste puzzelstukjes in elkaar leggen, inclusief het presenteren van onze eigen eerste gedachten nadat we (hopelijk) wat handen hebben gekregen -op tijd.

Tot die tijd zijn we echter getrakteerd op een nieuwe reeks gelekte afbeeldingen – deze keer van het officieel ogende soort, in de vorm van enkele vermeende marketing-snapshots van Samsung.

Naast een nadere blik op de ontwerpen van de Galaxy S22 , S22+ en S22 Ultra , vindt u belangrijke specificaties op verschillende one-sheets.

Naar verluidt gepost door de bekende leaker Evan Blass op zijn Substack-forum (nadat eerdere tweets waren verwijderd) en vervolgens opnieuw werden gepost door MySmartPrice, onthullen de afbeeldingen enkele dingen die we al weten en een paar nieuwe details.

De Samsung Galaxy S22 zal worden geleverd met een 6,1-inch scherm, terwijl de S22+ een 6,6-inch scherm zal hebben. Beide zijn Full HD+ en AMOLED, met een verversingssnelheid van 120 Hz. Ze ondersteunen elk ook HDR10+.

Zoals eerder onthuld, zullen regionale varianten Samsung's eigen nieuwe Exynos 2200-processor of Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 gebruiken. Batterijen zullen respectievelijk 3.700 mAh en 4.500 mAh zijn, met 25 W snel opladen op het standaardmodel, 45 W op de plus.

Beiden hebben een drievoudige camera-eenheid aan de achterzijde - 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel ultragroothoeklens en 10 megapixel telefoto. De telefoto zal 30X "Space Zoom" bevatten, de digitale zoomtechnologie van Samsung.

De camera aan de voorkant zal achter een centrale perforator worden geplaatst en een 10-megapixelsensor gebruiken.

We zullen ongetwijfeld nog een paar lekken zien in de aanloop naar het evenement van volgende week. Zorg ervoor dat je ook aanwezig bent bij de presentatie, want we zullen het live doen.

