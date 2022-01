Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was in september 2021 toen details over Samsung's Galaxy A53 5G- handset - de update van de Galaxy A52 - voor het eerst verschenen, met verschillende druppeltjes informatie die in de maanden daarna binnenkwamen.

Het lijkt er nu echter op dat het bijna tijd is voor de lancering van de mid-range handset, aangezien deze – samen met de goedkopere A33 5G – is verschenen op de officiële ondersteuningspagina’s van Samsung, volgens een rapport van MySmartPrice .

Aangezien de top-end Galaxy S22 op 8 februari wordt onthuld, zou het ons niet verbazen als het duo A53 en A33 stilletjes voor deze gegevens arriveert om afleiding van de komst van Samsung's vlaggenschip te voorkomen.

Maar als u geen topdollar aan een handset wilt uitgeven, zal de Galaxy A53 waarschijnlijk veel aantrekkingskracht hebben. De geruchten gaan dat de specificatie een quad-camera-opstelling aan de achterkant met zich meebrengt – met een 64-megapixel hoofd-, ultrabrede, 5MP macro- en 2MP dieptesensor – terwijl het scherm wordt beschouwd als een 6,4-inch Full HD+ AMOLED-paneel met een geperforeerde uitsparing midden bovenaan. Dus geen fancy zoom hier, maar dat is een deel van wat de A53 onderscheidt van de S22.

Elders zou de Galaxy A53 Samsung's Exynos 1200-chip en minimaal 8 GB RAM hebben. Het is onwaarschijnlijk dat Exynos in alle regio's zal verschijnen, aangezien Europa en de VS de neiging hebben om een Qualcomm-specificatie te krijgen, maar er is een groeiend gerucht dat deze Galaxy de eerste zou kunnen zijn die de nieuwste hardware van MediaTek gebruikt (hoewel Dimensity 9000 onwaarschijnlijk lijkt, omdat het theoretisch hoger positioneert dan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in veel gebieden).

Volledige en definitieve details zijn waarschijnlijk net om de hoek, dus meer informatie als en wanneer het officieel wordt.

Geschreven door Mike Lowe.