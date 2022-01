Samsung Galaxy S22 lanceringsdatum en -tijd lekken, niet lang nu

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende vlaggenschipapparaten van Samsung zijn er bijna, maar hoewel het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft bevestigd dat een evenement in februari zal plaatsvinden, moet het de datum van dat evenement nog officieel onthullen.

Eerdere rapporten gaven 8 februari 2022 aan, hoewel de betrouwbare leaker Evan Blass nu een afbeelding heeft gepost van wat de Galaxy Unpacked-uitnodiging lijkt te zijn, waarbij zowel een datum - een andere - als een tijd wordt onthuld.

Op de afbeelding van Blass staat dat het Samsung Galaxy Unpacked-evenement zal plaatsvinden op 9 februari 2022 om 15:00 uur. Helaas geeft het de tijdzone niet weer. De uitnodiging zegt ook "The Epic Standard", wat suggereert dat de Galaxy S- en Galaxy Note-reeksen worden samengevoegd, vooral gezien de slogan lijkt te zijn geschreven met de S Pen.

Er zijn tot nu toe talloze geruchten en renders rond de Galaxy S22-serie geweest. De Galaxy S22 Ultra zal naar verwachting meer een herontwerp zien dan de Galaxy S22 en S22 Plus, met de opname van de S Pen ingebouwd in het apparaat, in plaats van deze alleen te ondersteunen zoals de Galaxy S21 Ultra deed.

De prijzen voor de toestellen lekten onlangs ook op Twitter, met de suggestie dat de Galaxy S22 zou beginnen bij € 849, terwijl de Galaxy S22 Plus zal beginnen bij € 1049. De Galaxy S22 Ultra zou beginnen bij € 1249. Natuurlijk is er nog niets bevestigd door Samsung, maar als Blass klopt, zou het niet al te lang meer op zich moeten laten wachten.

Alle geruchten rondom de Galaxy S22 Ultra lees je in onze aparte feature . We hebben ook een feature voor de S22 en S22 Plus .

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Rik Henderson.