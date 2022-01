Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dagen voor een evenement nodigt Samsung consumenten uit om te pre-orderen wat het ook gaat aankondigen, en dit jaar is het niet anders.

Het volgende Unpacked-evenement van Samsung staat gepland voor februari, waar het waarschijnlijk de volgende generatie Galaxy S-serie zal aankondigen naast andere apparaten.

Samsung moet de Galaxy S22 natuurlijk nog aankondigen, afgezien van een zeer korte teaser en een blogpost. Toch kunt u er nu een reserveren - ongezien. Dat is juist. Je kunt je intentie registreren om het vlaggenschip van de geruchten te kopen, evenals de Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra- modellen van de Koreaanse elektronicagigant voordat ze zelfs worden aangekondigd en in de uitverkoop gaan.

Als jij het type bent dat de nieuwste handset van Samsung voor iemand anders moet hebben, ga dan naar deze pagina op de Samsung-site om een pre-order voor een van de telefoons te reserveren.

Je hoeft nog niet eens geld neer te leggen - je reserveert alleen maar een plek om de telefoon later te bestellen, na de keynote van het bedrijf op Unpacked in februari. Zoals gewoonlijk zei Samsung dat je $ 50 tegoed krijgt voor andere Samsung Galaxy-producten als je vooraf bestelt, die je kunt gebruiken om een hoesje of oplader vast te pakken.

Om te reserveren, voert u gewoon uw naam, e-mailadres en postcode in en selecteert u vervolgens of u een telefoon of een tablet van Samsung wilt. Eenvoudig.

Als je meer wilt weten over de volgende generatie Galaxy S-serie, op basis van alle geruchten en lekken tot nu toe, bekijk dan hier onze gids.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Maggie Tillman.