Samsung kondigt februari Unpacked aan, plaagt een Note-opvolger

(Pocket-lint) - Samsung houdt in februari een Unpacked-evenement om de 2022 Galaxy S-telefoonserie aan te kondigen, wat waarschijnlijk de Galaxy S22 zal zijn.

TM Roh, de president van Samsung en hoofd van zijn mobiele ervaringsbedrijf, kondigde het evenement aan in eenblogpost die op donderdag 20 januari 2022 werd gepubliceerd.

"Tijdens Unpacked in februari 2022 laten we je kennismaken met het meest opmerkelijke apparaat uit de S-serie dat we ooit hebben gemaakt", schreef Roh. Het bericht is bezaaid met verwijzingen naar de Galaxy Note-serie, wat suggereert dat het een focus zal zijn in de volgende Galaxy S-aankondiging van Samsung. Roh merkte bijvoorbeeld op dat velen "verrast" waren toen Samsung vorig jaar geen nieuwe Galaxy Note uitbracht.

Maar hij voegde eraan toe dat Samsung "deze ervaringen waar je van houdt" niet is vergeten, verwijzend naar de Note en misschien implicerend dat de nieuwe serie een Galaxy Note-opvolger zal bevatten.

Dat betekent niet dat Samsung een Galaxy Note-apparaat zal aankondigen. In plaats daarvan zou de geruchten Galaxy S22 Ultra kunnen dienen als een vervolg op de Note. Roh's post eindigde zelfs met een plaag over de volgende Ultra, wat nogmaals aangeeft dat Samsung van plan is de Galaxy S22 Ultra te positioneren als een vervolg op de Note. Dit komt overeen met alle recente lekken.

Een stortvloed aan onofficiële afbeeldingen en video's wijzen allemaal op de Galaxy S22 Ultra met een Note-achtig ontwerp, compleet met vierkante randen en een meegeleverde stylus.

Hoewel er nog geen exacte datum is aangekondigd voor Samsung's evenement, kunnen degenen die de nieuwe Galaxy S-telefoonserie willen, beginnen hun interesse te registreren om de telefoons vooraf te bestellen.

Geschreven door Maggie Tillman.