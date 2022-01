Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn Unpacked-evenement op 8 februari vooruitgelopen met een aankondiging van de chipset die naar verwachting de Galaxy S22 zal aandrijven - in sommige regio's tenminste.

De Exynos 2200 mobiele processor bevat een Samsung Xclipse GPU die gebruik maakt van AMD RDNA 2-architectuur en sport-hardware-versnelde ray tracing.

Ray tracing is een relatief nieuwe technologie die voornamelijk in gaming wordt gebruikt. Het is de afgelopen drie jaar opgenomen in grafische kaarten voor pc's en maakt deel uit van het DNA van de Xbox Series X/S- en PS5-consoles. Op een basisniveau stelt het ontwikkelaars in staat om meer realistische licht- en reflectie-effecten in hun games te introduceren.

Variabele snelheidsschaduwen is ook mogelijk met het nieuwe systeem op de chip, waarvan Samsung hoopt dat het een nieuw tijdperk van mobiel gamen zal inluiden - grafisch althans.

"AMD RDNA 2 grafische architectuur breidt energiezuinige, geavanceerde grafische oplossingen uit naar pc's, laptops, consoles, auto's en nu naar mobiele telefoons. Samsung's Xclipse GPU is het eerste resultaat van meerdere geplande generaties AMD RDNA-graphics in Exynos SoC's", aldus AMD's senior vice-president van Radeon-technologieën, David Wang.

"We kunnen niet wachten tot klanten van mobiele telefoons de geweldige game-ervaringen kunnen ervaren op basis van onze technologische samenwerking."

Andere kenmerken van de Exynos 2200 zijn onder meer krachtige AI op het apparaat, een octa-core CPU bestaande uit een Arm Cortex-X2 vlaggenschip-core, drie prestatie- en efficiëntiegebalanceerde Cortex-A710 big-cores en vier energiezuinige Cortex-A510 kleine -cores, plus een 5G-modem.

Het is waarschijnlijk dat het in sommige regio's de telefoons van de Samsung Galaxy S22-serie zal aansturen, hoewel men denkt dat andere in plaats daarvan op Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1- verwerking zullen draaien.

Geschreven door Rik Henderson.