Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is vrijwel zeker dat Samsung's volgende vlaggenschip-telefoonserie wordt gelanceerd tijdens een Unpacked-evenement op 8 februari 2022. We kunnen ook lezen dat het een Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra zal zijn.

Zeker, we hebben de afgelopen maanden veel van alle drie gezien. Nu hebben we een groep renders die naar verluidt de verschillende kleuropties voor de Samsung Galaxy S22+ laat zien .

Gegeven aan MySmartPrice door de beroemde tipgever Ishan Agarwal, tonen de renders de aanstaande handset in vier kleurenschema's: zwart, wit, groen en roze goud.

Samsung zal waarschijnlijk mooie namen voor elk hebben en zou in de loop van de tijd meer kunnen toevoegen, maar Agarwal houdt vol dat dit de vier zijn die in eerste instantie zullen worden gelanceerd.

De afbeeldingen tonen ook de geperforeerde camera bovenaan in het midden van het scherm, plus het drievoudige camerasysteem met afstandsbereik. Afgezien daarvan is er weinig anders dat we nog niet hadden gehoord.

Er wordt gezegd dat de Samsung Galaxy S22+ wordt geleverd met een Snapdragon 8 Gen 1- of Exynos 2200-processor, afhankelijk van de regio, met een 6,55-inch FHD+ AMOLED-scherm.

Er wordt ook beweerd dat het een batterij van 4.500 mAh en snel opladen van 45 W zal hebben.

De camera zal bestaan uit een hoofdcamera van 50 megapixels, een ultragroothoeklens van 12 megapixels en een telelens van 12 megapixels.

Meer informatie over de S22-serie vind je hier in onze handige gids: Samsung Galaxy S22 en S22 Plus releasedatum, geruchten, specificaties en features .

Geschreven door Rik Henderson.