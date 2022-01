Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht ging dat de Samsung Galaxy S22 zal worden aangekondigd tijdens Samsung's Unpacked-evenement, dat Samsung nu heeft bevestigd zoals gepland voor 8 februari 2022 aan Korea's DDaily .

Dat is iets eerder in de jaarlijkse cyclus dan normaal, waarbij de geruchtenmolen suggereert dat voorbestellingen op 9 februari zullen openen, waarbij vooraf gekochte handsets al op 21 februari bij klanten aankomen, en de verkoop in de winkel begint op 24 februari.

U zult merken dat de laatste van die data voorafgaat aan Mobile World Congress 2022 , dat op 28 februari 2022 in Barcelona van start gaat. Een goed platform voor Samsung om te pronken met zijn nieuwe apparaten, zonder twijfel, maar niet de site voor een lanceringsevenement - meer een showcase van het Galaxy-ecosysteem als geheel.

Er is veel aandacht geweest voor de Galaxy S22, aangezien het de handset lijkt te zijn die de Note-serie uiteindelijk naar bed brengt, aangezien wordt aangenomen dat de eerste werkt met een S Pen-stylus. Er wordt echter gedacht dat dit alleen de reserve is van de grotere S22 Ultra-handset , waarbij de kleinere S22- en S22 Plus-handsets niet profiteren.

Dat het evenement zo snel na de lancering van de Galaxy S21 FE (Fan Edition) plaatsvindt, is ook interessant, wat waarschijnlijk eerder het gevolg is van vertragingen in de toeleveringsketen dan van een vooraf geplande aankomst.

De S22 zal naar verwachting echter veel verder gaan dan zijn FE-handset met lagere specificaties, met het gebruik van Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1-platform of Exynos 2200 op de Koreaanse markt.

Andere details die we hebben verwerkt in onze Galaxy S22-geruchtenfunctie , beschrijven de afgelopen maanden van opbouw naar de nu op handen zijnde lancering. Bekijk dat voor volledige details van wat we kunnen verwachten op 8 februari.

Geschreven door Mike Lowe.