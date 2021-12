Galaxy S22 Ultra-lek toont het volgende vlaggenschip van Samsung met een S Pen aan zijn zijde

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende vlaggenschipserie van Samsung, de Galaxy S22, is opnieuw uitgelekt met dank aan Evan Blass, die renders van het Ultra-model op Twitter deelde.

Het valt niet te ontkennen dat het eruitziet als een Galaxy Note , waarschijnlijk vanwege het bredere scherm en de S Pen. Het heeft ook een camera-array die doet denken aan deGalaxy S21 Ultra . Dus, als je genoten hebt van de functionaliteit van de Note-serie, maar ook van het ontwerp van de vlaggenschipserie van vorig jaar, dan zul je niet teleurgesteld zijn door de Galaxy S22, tenminste als je deze weergaven moet geloven.

Blass, ook wel bekend als @evleaks, heeft echter een goede staat van dienst.

Als Samsung vasthoudt aan zijn reguliere releasedatumpatroon, zal het bedrijf in februari 2022 de Galaxy S22 Ultra en de rest van de S22-serie aankondigen. De Galaxy S21-serie - bestaande uit de standaard S21, S21+ en de S21 Ultra - werd het laatst onthuld Januari, dus zijn opvolgers komen binnenkort.

Het is momenteel niet duidelijk of januari de nieuwe tijdlijn is voor de Galaxy S-reeks of dat Samsung terugkeert naar zijn vorige patroon. In sommige recente rapporten is een datum van 8 februari 2022 gesuggereerd, met een verkoopdatum van 18 februari 2022, hoewel er niets officieel is gemaakt.

