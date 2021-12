Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is vrijwel rood dat Samsung volgende week tijdens CES 2022 eindelijk zijn volgende "Fan Edition" -telefoon zal onthullen.

De Samsung Galaxy S21 FE 5G, die lang is uitgesteld en zelfs als verlaten werd beschouwd, zal naar verwachting zijn debuut maken tijdens Samsung's CES-keynote of zeer snel daarna. Het zal een week later uitkomen, zodat het een kans krijgt om te schitteren voordat de Samsung Galaxy S22- serie in februari/maart arriveert.

Eerlijk gezegd valt er als zodanig niet veel meer te "onthullen". Vanwege de vele vertragingen is het onderwerp van meer lekken en geruchten geweest dan de meeste middenklassers, waaronder een paar video's van de telefoon in het echt.

De nieuwste - een unboxing - is op YouTube geplaatst door MMMike , die beweert het consumentenmodel te hebben.

Daarin zien we de doos en de telefoon in een olijfkleur, zelfs ingeschakeld om te bewijzen dat het werkt. We kunnen het niet valideren, en Samsung zelf is tegenwoordig niet zo dol op dergelijke lekken (na verwijderingsverzoeken te hebben gestuurd voor soortgelijke praktijken), maar het ziet er overtuigend genoeg uit. En hoewel het geen lange clip is, heeft MMMike ook gepost wat hij een "review" van de telefoon noemt.

Als het koosjer is, ziet de Samsung Galaxy S21 FE er een fatsoenlijke handset uit, vooral omdat we horen dat hij begint bij slechts £ 699 – het is dus onwaarschijnlijk dat hij veel moet betalen voor een fatsoenlijk mobiel abonnement.

We zullen onze oren naar de grond houden in de aanloop naar CES voor het geval er verder gerommel is.

