Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S22-familie van apparaten zal naar verwachting officieel worden onthuld in februari 2022, maar zoals gewoonlijk zijn er de afgelopen maand talloze lekken geweest.

De nieuwste is echter een van de belangrijkste, met een aantal vermeende hands-on foto's van de daddy of tne-serie - de Samsung Galaxy S22 Ultra .

Geplaatst door Twitter-gebruiker @hypark22 , tonen ze een telefoon die overeenkomt met verschillende andere eerder gelekte, minder goed gedefinieerde afbeeldingen.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 29 December 2021

Je kunt de camera-eenheid duidelijk aan de achterkant zien, die in de behuizing is geplaatst in plaats van verhoogd zoals het equivalente model van 2021.

Je kunt ook het ontwerp met afgeronde randen zien, dankzij een opname vanuit een bovenstaande hoek.

Er is maar één afbeelding van het scherm, en geen daarvan is ingeschakeld, waardoor we ons afvragen of dit een onbruikbaar prototype is of het eerste model van de productielijn. Hoe dan ook, er wordt beweerd dat het het definitieve ontwerp is, dus als het waar is, geeft het je een goede indicatie van wat je qua ontwerp kunt verwachten.

Qua specificaties hebben we eerder vernomen dat de Ultra zal komen met een 6,8 inch Quad HD+ beeldscherm met HDR en 120Hz. Het zal waarschijnlijk draaien op de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm.