Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft officieel de wraps van zijn nieuwste Fan Edition-telefoon gehaald, zodat CES 2022 niet voorbijgaat zonder een smartphone-aankondiging van de techgigant.

Het wordt de Galaxy S21 FE genoemd en neemt alle belangrijke elementen van de reguliere Galaxy S21 over en haalt het uit tot de essentie, waardoor het ontwerp wordt vereenvoudigd.

Ondanks de verschillen met de originele S21, is hij duidelijk vergelijkbaar. Het heeft de herkenbare camerabehuizing die in de hoek zit en zich om de rand van de telefoon wikkelt.

Afgezien van een iets ander uiterlijk, zijn de meeste functies hetzelfde of - in ieder geval - zeer vergelijkbaar. Dat omvat het 120Hz-compatibele AMOLED-scherm met een piekhelderheid tot 1200 nits.

Binnenin vind je een octa-core 5nm processor. Samsung heeft het nog niet bevestigd, maar het is waarschijnlijk de Snapdragon 888 in de VS en Exynos 1200 internationaal.

Het drievoudige camerasysteem aan de achterkant is voorzien van een 12 megapixel primaire camera, 12 megapixel ultragroothoeklens en een 8 megapixel telezoomlens.

Wanneer het beschikbaar is om te kopen in het VK - vanaf 11 januari - zal het beschikbaar zijn in twee configuraties: 6 GB/128 GB voor £ 699 en 8 GB/256 GB voor £ 749. Het komt in vier kleuren: wit, grafiet (zwart), lavendel en olijfgroen

Dit roept de vraag op: is het nodig? Aangezien veel van zijn functies vergelijkbaar zijn met de gewone S21 - een telefoon die nu beschikbaar is voor bijna precies dezelfde prijs - hebben we deze nieuwe telefoon nodig? Vooral omdat de Galaxy S22 niet ver weg ook gelanceerd wordt. Het is inderdaad een eigenaardige timing.