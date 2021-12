Samsung Galaxy S21 FE lekt twee keer in handen op video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S21 FE wordt begin januari gelanceerd en hoewel er nog niets officieel is in termen van een aankondigingsdatum, is er zoveel over het apparaat onthuld in geruchten dat, nou ja, er valt niet veel meer aan te kondigen.

De laatste paar lekken geven echter niet alleen details over de specificaties. In plaats daarvan zijn het praktische video's die de Galaxy S21 FE in de echte wereld laten zien, waardoor fans een idee krijgen van wat ze in het echt kunnen verwachten.

De eerste hands-on video komt van Instagram-gebruiker @habla.concamilo ( via Android Headlines ) en pronkt met de Galaxy S21 FE in de Lavendar-kleur die Samsung zelf een paar maanden geleden per ongeluk op zijn eigen Instagram heeft gelekt. De video onthult niet veel anders, maar de matte afwerking ziet er prachtig uit.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Hablaconcamilo (@habla.concamilo)

De tweede video biedt iets meer. Het is een unboxing-video met dank aan HD Blog.it ( via Sammobile ) die niet alleen onthult dat er geen koptelefoon of stekker in de doos zit, maar ook een milieuvriendelijke doos. De video laat de grafietkleur van de S21 FE zien en nogmaals, het is een matte afwerking die er geweldig uitziet.

De video bevestigt het 6,4-inch Full HD+-scherm, 120Hz verversingssnelheid , Qualcomm Snapdragon 888-processor (hoewel er ook een Exynos-versie wordt verwacht) en 6 GB RAM met 128 GB opslag. Het bevestigt ook de 4500mAh batterij- en cameraspecificaties. Je kunt het hieronder bekijken om te zien wat je ervan vindt.

Voor alle geruchten over de Samsung Galaxy S21 FE kun je naar onze aparte functie gaan , maar het zou niet te lang meer moeten duren voordat de officiële details binnen zijn.

