Samsung Galaxy S21 FE lanceringsdatum en prijslekken

(Pocket-lint) - Er gaan al een aantal maanden geruchten over Samsung's Galaxy S21 Fan Edition (FE) , met bijna al zijn specificaties gedetailleerd in verschillende rapporten. De laatste lekken onthullen echter de mogelijke lanceringsdatum en prijsstelling, wat ons een vrij compleet beeld geeft.

Hoewel Samsung nog geen officiële aankondiging heeft gedaan in termen van releasedatum, verscheen het apparaat per ongeluk op de Samsung-website in het VK en Ierland, voordat het werd getrokken. Gespot door Twitter-gebruiker @chun888 ( via MySmartPrice ), bevestigt de lijst een olijfkleur, evenals 128 GB en 256 GB opslagvarianten.

Galaxy S21 FE Prijzen zijn niet baanbrekend...



Exclusief: Samsung lanceert de S21 FE in het VK tegen deze prijzen:



£ 699 voor 128 GB-variant



£ 749 voor 256 GB-variant



Verschijnt op 4 januari.

Gedachten? #GalaxyS21FE



Link & krediet: https://t.co/5AFubk4IxD pic.twitter.com/xdcUXogv6P — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 21 december 2021

Het 128 GB-model kost € 769 op de lijst en het 256 GB-model kost € 839. Een ander lek, van Ishan Agarwal , suggereert dat de Britse prijs £ 699 zal zijn voor het 128 GB-model en £ 749 voor het 256 GB-model. Momenteel is er geen woord over Amerikaanse prijzen.

De Samsung-lijst bevestigt echter ook het ontwerp dat we in een aantal lekken hebben gezien, met een drievoudige achteruitrijcamera in de linkerbovenhoek, in kleur afgestemd op het achterpaneel. Eerdere rapporten beweren dat het apparaat een 12-megapixel hoofdcamera, een 12-megapixel ultrabrede sensor en een 8-megapixel telelenssensor met 3x optische zoom zal hebben.

Wat de releasedatum betreft, hebben we de 11 januari al eerder horen rondgooien, die nu wordt ondersteund door leaker Evan Blass , samen met enkele nieuwe weergaven van het apparaat. Hoewel Samsung het nog moet bevestigen, valt er nog maar heel weinig te onthullen en als Blass en anderen juist zijn, hoeven we niet lang meer te wachten.