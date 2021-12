Samsung Galaxy A53 releasedatum, specificaties, geruchten en nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy A-reeks smartphones bevindt zich onder het vlaggenschip Galaxy S- en Galaxy Z-lijnen, maar het leent veel van de Galaxy S-premiumfuncties en levert geweldige prestaties en waar voor uw geld.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy A53 de uitstekende Galaxy A52 zal opvolgen en hoewel het momenteel niet officieel is, zijn er meerdere geruchten geweest die suggereren welke specificaties het zou kunnen bieden.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy A53.

begin 2022

Er wordt beweerd dat de Samsung Galaxy A53 in productie is gegaan in de Samsung-fabriek in Noida, wat in combinatie met een Geekbench-lijst suggereert dat we het apparaat eerder dan later zouden kunnen zien.

Voorlopig is er geen vaste datum in de geruchten - hoewel 31 december is rondgegooid. We zouden de Samsung Galaxy A53 echter begin 2022 verwachten. De Galaxy A52 werd gelanceerd in maart 2021.

gelijk aan Galaxy A52

Meer verfijnd

Nieuwe kleurstelling

Volgens de geruchten zal de Samsung Galaxy A53 een soortgelijk ontwerp hebben als de Galaxy A52 met een gecentraliseerde camera aan de bovenkant van het scherm en een viervoudige camera aan de achterkant aan de achterkant, gepositioneerd in de linkerbovenhoek.

Op basis van de renders lijkt het erop dat de A53 een meer naadloze camerabehuizing zal hebben die beter aansluit op de achterkant, en meer verfijnde randen aan de behuizing. Er lijkt ook geen koptelefoonaansluiting te zijn.

Er wordt beweerd dat de Samsung Galaxy A53 zal komen in wit, zwart, blauw en een nieuwe oranje kleurstelling. Een IP67-water- en stofbestendigheid wordt ook verwacht - zoals de aangeboden A52, en zou 8,14 mm dik zijn, wat een beetje slanker is dan zijn voorganger.

6,5-inch, AMOLED

Full HD+

In-display vingerafdruksensor

De Samsung Galaxy A53 krijgt naar verwachting een 6,5-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz . Deze verversingssnelheid zal naar verwachting niet variabel zijn zoals de Galaxy S21-reeks.

Er wordt echter gedacht dat het een Full HD + -resolutie heeft en een ingebouwde vingerafdruksensor heeft .

Exynos 1200/Qualcomm Snapdragon 778G

6 GB RAM/128 GB opslag

5000mAh batterij

Er wordt gedacht dat de Samsung Galaxy A53 zal draaien op een nieuwe Exynos-chipset - de 1200 of de Qualcomm Snapdragon 778G-chipset. Er wordt beweerd dat er deze keer geen 4G-model zal zijn, met alleen een 5G-optie .

Volgens een benchmarktest zal de Galaxy A53 6 GB RAM bieden en hoewel er nog geen opslag is gespecificeerd, verwachten we 128 GB. We hopen dat de microSD-uitbreiding die door de A52 wordt aangeboden, blijft bestaan, maar het is nog niet duidelijk.

De verwachting is dat de batterij van de Galaxy A53 wordt geüpgraded naar een 5000mAh-cel in plaats van 4500mAh. Ondersteuning voor snel opladen wordt ook verwacht.

Viervoudige achteruitrijcamera

64MP hoofdsensor

De Samsung Galaxy A53 zou net als zijn voorganger een quad-camera aan de achterkant hebben en er wordt beweerd dat hij ook dezelfde hoofdcamera zal hebben, wat een 64-megapixel-snapper zou zijn.

Geruchten hebben nog geen gedetailleerde cameraspecificaties, hoewel de Galaxy A52 een 64-megapixel hoofdsensor, 12-megapixel ultragroothoeksensor, 5-megapixel macrosensor en 5-megapixel dieptesensor biedt. Het heeft ook een 32-megapixel camera aan de voorkant.

De Samsung Galaxy A53 verscheen op een benchmark , schijnbaar met de aanstaande Exynos 1200-chipset en 6GB RAM.

Een rapport op de Galaxyclub.nl suggereerde dat de Samsung Galaxy A53 zal worden geleverd met een 5000mAh-batterij, wat een kleine upgrade is van de A52.

Leaker OnLeaks en Digit publiceerden enkele renders van de Samsung Galaxy A53 met een vergelijkbaar ontwerp als de Galaxy A52, maar dan naadlooser.

De Galaxyblog.nl meldde dat de Samsung Galaxy A53 zal worden geleverd met een 120Hz-scherm en naar verwachting ook dezelfde hoofdcamerasensor aan de achterzijde zal hebben als zijn voorganger. Een oranje colourway wordt ook gesuggereerd.

Volgens tipster Fron Tron zal de next-gen Samsung Galaxy A-serie komen met New Exynos met AMD-graphics, vergelijkbaar met wat wordt verwacht voor de Galaxy S22.