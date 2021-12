Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een opvolger van de uitstekende Galaxy S20 FE is online opgedoken, dankzij renders die op Twitter zijn gepost door een bekende leaker.

Samsungs De Galaxy S21-serie ligt begin 2021 in de schappen. Een jaar later doen er nog volop geruchten de ronde over een mogelijk goedkoper S21-model dat op komst is. De geruchtenmolen, die de Galaxy S21 Fan Edition of S21 FE wordt genoemd, verwacht momenteel dat deze in januari op CES 2022 wordt gelanceerd. En die rapporten wegen zwaarder nu E vleaks renders van de Galaxy S21 FE heeft gepubliceerd.

Dit laatste lek toont het apparaat in vier verschillende kleuren, en de helderheid van de afbeeldingen doet je afvragen of het apparaat echt op het punt staat te debuteren.

Evleaks

Het is duidelijk dat de Galaxy S21 FE er bijna identiek uitziet als de Galaxy S21. Vermoedelijk zijn de specificaties ook niet veel anders. Het wordt naar verwachting gelanceerd met een 6,4-inch 120Hz AMOLED-scherm, Gorilla Glass Victus-bescherming, een Exynos 2100- of Snapdragon 888-processor, 6 GB of 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB niet-uitbreidbare opslag en een achteruitrijcamera-opstelling bestaande uit 12- , 12- en 8-megapixel (standaard, ultragroothoek en zoom) lenzen.

Er komt ook een 32-megapixel camera aan de voorkant en een 4.500 mAh-batterij met ondersteuning voor 25 W bekabeld en 15 W draadloos opladen.

Qua prijs zal de Galaxy S21 FE waarschijnlijk onder de Galaxy S21 zitten - als deze verschijnt. De Galaxy S20 FE begint bij £ 599 in het VK voor het 4G-model, waarbij het 5G-model £ 599 kost in het VK en $ 599 in de VS, dus we zouden een vergelijkbare marge verwachten voor de Galaxy S21 FE.

Zie ons geruchtenoverzicht voor meer informatie over de nog aan te kondigen midranger:

