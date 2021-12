Samsung Galaxy S21 FE-gebruikershandleiding bevestigt dat het apparaat eraan komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Fan Edition van de Samsung Galaxy S21 is al een aantal maanden onderwerp van geruchten. Hoewel er wat gebabbel was dat het apparaat zou worden geannuleerd, suggereren recentere speculaties dat het in januari 2022 op CES zal worden gelanceerd en het laatste lek ondersteunt dit zeker.

Seriële leaker Evan Blass - ook bekend als @Evleaks - tweette een link naar de gebruikershandleiding van de Samsung Galaxy S21 FE-ondersteuning op de website van het bedrijf. De handleiding is sindsdien verwijderd, hoewel het bestaan ervan in de eerste plaats zeker zeer concreet bewijs levert dat de S21 FE ooit zal lanceren.

Blass bood ook een render van de Galaxy S21 FE aan, die een vergelijkbaar ontwerp biedt als de Galaxy S21, maar met een camerabehuizing in dezelfde kleur als de rest van de body. De Galaxy S21 heeft in vergelijking een frame in een andere kleur dan de behuizing.

Volgens eerdere rapporten zal de Galaxy S21 FE een kunststof frame hebben, een IP68-water- en stofbestendigheid hebben en een 6,4-inch Full HD+-scherm hebben. Er wordt verwacht dat het een verversingssnelheid van 120 Hz zal hebben en er wordt gedacht dat het zal werken op de Qualcomm Snapdragon 888- chipset of de Exynos 2100, afhankelijk van de regio.

Er wordt een drievoudige achteruitrijcamera verwacht en er wordt gezegd dat deze wordt geleverd met een batterij van 4500 mAh. Alle geruchten lees je in onze aparte rubriek . We hebben ook een functie die de geruchten specificaties vergelijkt met de Galaxy S21.