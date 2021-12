Samsung Galaxy A73 ontwerp en specificaties lekken volledig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs uitstekende mid-range A-serie smartphones zou op het punt staan een nieuwe toevoeging te krijgen in de Galaxy A73 als het laatste lek iets te bieden heeft.

De Galaxy A73 zal de Galaxy A72 opvolgen als het vlaggenschip van de A-serie en zal naar verwachting een quad-camera aan de achterzijde, een camera met gaten en een enorm 6,7-inch scherm met Full HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid meebrengen .

Renders zijn gepubliceerd door seriële leaker @OnLeaks in samenwerking met Zoutons en ze tonen een prachtig apparaat met ontwerpkenmerken van de meer premium Galaxy S-serie, zij het met een paar verschillen - typisch voor de A-serie.

Er wordt gezegd dat het 163,8 x 76,0 x 7,6 mm meet, een plastic frame heeft en een plat scherm biedt. De kleuren zouden zwart en goud zijn en de renders tonen een quad-camera aan de achterzijde, die naar verluidt een hoofdsensor van 108 megapixels heeft.

Het runnen van de show zou de Qualcomm Snapdragon 750G zijn, waarvan wordt gezegd dat deze wordt ondersteund door 8 GB RAM en 128 GB opslag. Er wordt ook gezegd dat er een batterij van 5000 mAh aan boord is, met ondersteuning voor snel opladen van 33 W.

Volgens het lek kunnen we verwachten dat de Samsung Galaxy A73 in december 2021 arriveert en ongeveer 32.999 roepies kost, wat ongeveer £ 330 of $ 450 is. Er is echter nog niets officieel.