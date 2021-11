Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is gemeld dat Samsung een einde maakt aan de productie van de Galaxy Note 20 , waarmee een einde komt aan een telefoonserie waarvoor al meer dan een jaar geen nieuw model is geïntroduceerd.

Samsung heeft zijn Note-reeks in 2021 niet bijgewerkt, maar heeft ervoor gekozen om de Galaxy S21 Ultra en Galaxy Z Fold 3 ondersteuning te geven voor de S-Pen. En geruchten suggereren dat de S22 Ultra in alles behalve naam een Galaxy Note zal zijn.

Nu meldt ET News dat Samsungs Galaxy Note 20-productielijn wordt gesloten, met middelen die in plaats daarvan naar opvouwbare apparaten en de komende S22-reeks gaan.

Als het waar is, is het schrijven aan de muur al een paar maanden duidelijk over deze stap. Met geen nieuwe Note-serie voor 2021 en een S22 Ultra die waarschijnlijk volgend jaar zijn plaats zal innemen, waren de tekenen daar.

Het is een zet die ook heel logisch is. In het begin was de Note-serie een soort pionier en was de eerste populaire telefoon die werd gelanceerd met een scherm dat aanzienlijk groter was dan de 3,5-inch standaard van die tijd.

In de loop der jaren, toen schermen steeds groter werden en grotere telefoons de norm werden, kwam het op een punt dat het enige onderscheid tussen de Note en de grootste Galaxy S-telefoon de S-Pen was.

In 2021, met ondersteuning voor de S-Pen die nu op andere modellen wordt aangeboden en met de opvouwbare Z Flip- en Z Fold-lijnen die de trailblazer-mantel aannemen, hoeft de Note-serie niet echt te bestaan.