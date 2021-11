Echte hands-on fotos van de Samsung Galaxy S21 FE gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nieuwe lekken tonen hands-on fotos van een echte Galaxy S21 FE van Samsung , waaruit blijkt dat veel eerder gelekte functies behoorlijk nauwkeurig zijn.

Volgens de leaker, Abhishek Soni , zal de Galaxy S21 FE een metalen frame hebben met een plastic achterkant. Aan de positieve kant zegt hij dat het ontwerp het erg licht van gewicht maakt. Het zal een 3,5 mm koptelefoonaansluiting missen en ook geen SD-kaartsleuf.

SAMSUNG S21 FE 5G

Het heeft plastic achterkant

Maar het is licht van gewicht

geen koptelefoonaansluiting

120 hz scherm

Geweldige camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt — Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) 12 november 2021

De fotos tonen een triple camera-array aan de achterkant en hij zegt dat ze respectievelijk 12 megapixel, 12 megapixel en 8 megapixel zijn. Naast een kolossale 32 megapixel camera aan de voorkant, voor belachelijk gedetailleerde selfies.

Het apparaat heeft een ingebouwde vingerafdruklezer en een 120Hz full HD AMOLED-scherm. Het wordt in het zwart weergegeven, maar eerdere lekken suggereren dat er bij de lancering vier kleuren beschikbaar zullen zijn.

De getoonde versie heeft een Snapdragon 888- processor en de leaker zegt dat hij geen verdere informatie heeft over de Exynos- variant of dat deze überhaupt wordt gelanceerd.

Over het algemeen niet veel anders dan we hadden verwacht van eerdere lekken, maar het is leuk om het in het echt te zien. Vooral omdat geruchten van de inrichting is geheel opgeheven door de huidige chip tekort.

Volgens geruchten zal de S21 FE in januari 2022 op CES worden gelanceerd. De prijs zal naar verwachting in lijn zijn met de S20 FE, ongeveer £ 599 in het VK en $ 599 in de VS.