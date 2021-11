Samsung Galaxy S22 Ultra verschijnt op benchmark, achter Apple

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Samsung in januari 2022 de Galaxy S21 FE onthullen, gevolgd door de vlaggenschip Galaxy S22-serie in februari. Er zijn een aantal rapporten geweest over de Galaxy S22-reeks, maar de laatste suggereert dat het misschien niet zo snel is als concurrenten.

De Galaxy S22 Ultra is verschenen op een Geekbench-website ( gespot door MySmartPrice ) met het modelnummer SM-S908B. Er wordt gezegd dat het wordt aangedreven door de s5e9925-chip, waarvan wordt beweerd dat het een modelnummer is voor de Exynos 2200, wat suggereert dat de S22-reeks in Qualcomm- en Exynos-varianten zal komen, afhankelijk van de regio, zoals de S21-reeks doet.

Volgens de benchmark scoorde de S22 Ultra met de Exynos-chip 691 en 3167 in de single-core en multi-core tests van Geekbench, terwijl de A15-chip van Apple 1732 en 4685 scoorde.

De lijst suggereert dat de S22 Ultra wordt geleverd met 8 GB RAM – hoewel er ook een 12 GB-model wordt verwacht – en men denkt dat het 12 GB-model 512 GB opslagruimte zal bieden. Android 12 zal naar verwachting direct uit de doos draaien.

Qua andere geruchten komt de Galaxy S22 Ultra met een quad camera aan de achterzijde met een 108 megapixel hoofdcamera, gecombineerd met een 12 megapixel ultragroothoekcamera en twee 10 megapixel telecameras. Aan de voorkant wordt een 6,8-inch AMOLED-scherm verwacht, met een geperforeerde camera en er wordt gedacht aan een ingebouwde S Pen.

Alle geruchten rondom de Samsung Galaxy S22 Ultra lees je in onze aparte feature .