Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs nieuwste samenwerking op het gebied van telefoons is een must-have voor Marvel- en Star Wars- fans. Helaas is het niet te koop in de VS of het VK.

Vorige maand introduceerde Samsung Disney- en Marvel-accessoires voor de Galaxy Z Flip 3 - maar alleen in Taiwan. Nu biedt Samsung in Singapore " Marvel en Star Wars-edities" van de Galaxy Z Flip 3 exclusief aan via Shopee. Beide bundels kosten 1.522 SGD (ongeveer $ 1.126) en zijn in beperkte hoeveelheden beschikbaar.

Shopee

Het is onduidelijk of deze samenwerking buiten Singapore van start gaat. In de doos krijg je een 128 GB Galaxy Z Flip 3, een siliconen hoes met een Marvel- of een Star Wars-logo, een vingerriem en een Shopee-powerbank. De telefoons zelf zijn standaard en verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Cream, Green of Lavender.

Shopee

Houd er rekening mee dat dit niet de eerste samenwerking van Samsung met Marvel is. In 2015 verkocht het bijvoorbeeld een Iron Man-thema Galaxy S6 en Galaxy S6 Edge .

De beste vroege Black Friday US-deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 17 November 2021

Samsung heeft in het verleden ook samengewerkt met andere merken en organisaties om varianten van zijn telefoons in beperkte oplage te introduceren. Het bood onlangs zelfs een Galaxy S21 Olympic Games-editie aan , maar deze aangepaste handsets waren alleen voor deelnemende atleten aan de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2020 in Tokyo.