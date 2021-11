Samsung Galaxy S21 FE specificaties en ontwerp volledig gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gingen al een tijdje geruchten over de opvolger van de uitstekende Samsung Galaxy S20 FE en hoewel er sprake was van een volledige annulering, zijn die geruchten sindsdien verdreven met een nu verwachte release in januari.

We hebben veel gehoord over de Samsung Galaxy S21 FE , maar het laatste lek onthult niet alleen officieel ogende afbeeldingen van het apparaat, maar ook een uitsplitsing van de specificaties die we kunnen verwachten.

Gepost door Coinbrs en opgepikt door Android Police , wordt gezegd dat de Samsung Galaxy S21 FE in Exynos- en Qualcomm-varianten komt, net als zijn voorganger, waarbij ofwel de Exynos 2100 of Qualcomm Snapdragon 888 de show runt, afhankelijk van de regio. Beide varianten zouden 256 GB aan opslagruimte en 12 GB RAM hebben, maar er komt ook een variant van 6 GB RAM.

De uitgelekte specificatiesbrochure zet ook de Galaxy S21 FE met een 6,4-inch Full HD+ AMOLED-scherm, 120Hz verversingssnelheid en een gecentraliseerde punch-hole camera bovenaan. Er wordt beweerd dat een drievoudige achteruitrijcamera zich aan de achterkant bevindt, bestaande uit een hoofdsensor van 64 megapixels, een dieptesensor en een ultragroothoeksensor. Een 32-megapixel camera aan de voorkant wordt ook gedetailleerd in het document.

Andere vermelde specificaties zijn een batterij van 4500 mAh, ondersteuning voor snel opladen van 15 W en er zal een in-display vingerafdruksensor zijn . De prijzen zijn niet gedetailleerd, maar de Samsung Galaxy S21 FE zou in de kleuren wit, lavendel, crème en zwart verkrijgbaar zijn.

Voorlopig is er niets officieel, hoewel dit een behoorlijk substantieel lek is.