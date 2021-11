Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende Galaxy S21 FE van Samsung heeft voor de lancering een pitstop gemaakt bij de Google Play Console, wat het bestaan ervan vrijwel bevestigt.

De telefoon is in twee varianten in de lijst verschenen: een met de Snapdragon 888-processor en een andere met de Exynos 2100.

Dit is vrij typerend voor Samsung, dat verschillende platforms in verschillende markten gebruikt. Meestal krijgen Europa en veel wereldwijde markten Exynos, terwijl Snapdragon-aangedreven modellen naar Noord-Amerika gaan.

De ontdekking werd gedaan door Mukul Sharma, op Twitter beter bekend als @stufflistings, een regelmatige bron van gelekte informatie.

De varianten Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 en Exynos 2100 bezoeken de Google Play Console-lijst en de lijst met door Google ondersteunde apparaten. #Samsung #SamsungGalaxyS21FE pic.twitter.com/7kB1dBSkYB — Mukul Sharma (@stufflistings) 11 november 2021

Recente rapporten hebben gesuggereerd dat de telefoon officieel zal worden onthuld tijdens CES 2022, wat betekent dat hij begin januari volgend jaar door Samsung zal worden aangekondigd.

Zoals het geval was voor de S20 FE , wordt verwacht dat de Galaxy S21 FE de belangrijkste kenmerken van de S21 overneemt en in een meer betaalbaar pakket stopt.

Dat wordt schijnbaar bevestigd door de Play Console-lijst met twee modellen die dezelfde topprocessors gebruiken als de bestaande Galaxy S21.

De telefoon zal naar verwachting ook een AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz hebben en een drievoudig camerasysteem hebben dat vergelijkbaar is met wat er op de Galaxy S21 staat.