(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat Samsung begin 2022 zijn vlaggenschip-smartphoneserie Galaxy S22 zal onthullen, maar een enorm lek heeft ons niet alleen een beter idee gegeven van wanneer in 2022, maar ook hoe we kunnen verwachten dat de S22 Ultra eruit zal zien.

Het lek is afkomstig van Jon Prosser van FrontPageTech – die een zo-zo staat van dienst heeft – en onthult meerdere real-life afbeeldingen van de Samsung Galaxy S22 Ultra. De afbeeldingen tonen gebogen randen op het scherm, met een gecentraliseerde punch-hole camera aan de bovenkant - geen camera onder het scherm zoals de Galaxy Z Fold 3 dan - en ze tonen ook een andere camerabehuizing aan de achterkant in vergelijking met de S21 Ultra.

In plaats van dat de lenzen in een afzonderlijke camerabehuizing zitten, lijken de lenzen op de S22 Ultra onafhankelijk te zitten. Wat nog belangrijker is, is dat de afbeeldingen ook een ingebouwde S Pen op de S22 Ultra onthullen, die zich in de linkerbenedenhoek bevindt.

We hebben dit jaar geen Galaxy Note 21 gekregen en hoewel Samsung heeft volgehouden dat het nog steeds toegewijd is aan de Note-serie, lijkt het er zeker op dat de S22 Ultra het gat kan opvullen. DeSamsung Galaxy S21 Ultra biedt S Pen-compatibiliteit, net als de Galaxy Z Fold 3 , maar een ingebouwde S Pen is veel handiger en een functie die Galaxy Note-fans gewend zijn.

Prosser beweert ook dat de Galay S22-serie op 8 februari 2022 wordt aangekondigd, dezelfde dag beschikbaar is voor pre-order en op 18 februari 2022 in de schappen ligt. Alle geruchten over de Samsung Galaxy S22 Ultra kun je lezen in onze aparte functie . We hebben er ook een voor de S22 en S22+ .