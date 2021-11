Samsung Galaxy S22 gelanceerd in februari 2022?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende Galaxy S-reeks van Samsung is relatief gezien niet al te ver weg en het lijkt erop dat het bedrijf terugvalt in de oude lanceringsroutine van februari voor 2022.

Een recent rapport beweert dat we de telefoons begin februari zullen zien onthuld, niet in januari zoals eerder werd gesuggereerd.

Sterker nog, het rapport - van SamMobile - heeft er alle vertrouwen in dat het niet in januari wordt onthuld. Er staat: "in het licht van nieuwe gegevens zouden we vanaf dit moment niet wedden op een release in januari."

Aangezien we nog een goede drie of vier maanden verwijderd zijn, kunnen de timings nog steeds veranderen, maar gezien de tekorten aan halfgeleiders en uitdagingen in de toeleveringsketen, is het niet waarschijnlijk dat de lancering eerder zal zijn dan dat.

Algemeen wordt verwacht dat Samsungs volgende vlaggenschip-telefoonserie voortbouwt op de ontwerpwijziging die eerder dit jaar voor de S21-serie is geïntroduceerd, hoewel - zoals gebruikelijk - enkele kleine ontwerpwijzigingen worden verwacht.

Huidige geruchten suggereren dat we een terugkeer van het Glasstic-materiaal op het standaardmodel zullen zien, met een prominent camerasysteem in de linkerbovenhoek.

Wat de specificaties betreft, wordt beweerd dat we opnieuw 120Hz-verversingsschermen zullen krijgen, evenals de volgende generatie Snapdragon- en Exynos-processors. Dat zullen volgens de leakers respectievelijk de Snapdragon 898 en Exynos 2200 zijn.

Als de recente geruchten kloppen, duurt het niet lang voordat Samsung de nieuwe telefoons uit de S-serie officieel onthult, waarna we een volledig beeld krijgen.

Ongeacht de exacte details, we kunnen er zeker van zijn dat ze volgend jaar opnieuw tot de beste smartphones zullen behoren die beschikbaar zijn.