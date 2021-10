Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Galaxy S21-reeks van Samsung werd gelanceerd in januari 2021, dus we zijn niet ver verwijderd van de verwachte komst van hun opvolgers.

Hoewel er nog niets officieel is en waarschijnlijk pas begin 2022 zal zijn, is er veel gespeculeerd over de Galaxy S22-reeks, naar verwachting de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra.

We hebben de Galaxy S22 Ultra in een aparte functie behandeld , terwijl we hier kijken naar alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus.

Mogelijk januari 2022

Vanaf £ 769 / $ 799?

De Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra werden onthuld in januari 2021, wat een paar maanden eerder was dan de typische tijdlijn van het bedrijf voor de lancering van de Galaxy S-serie.

Het is momenteel niet duidelijk of januari de nieuwe tijdlijn is voor de Galaxy S-reeks of dat Samsung een aankondiging in februari en maart zal uitbrengen voor de Galaxy S22-reeks – of deze volledig zal veranderen.

Qua prijs begint de Galaxy S21 bij £ 769 in het VK en $ 799 in de VS. De Galaxy S21+ begint bij £ 949 in het VK en $ 999 in de VS. Het is waarschijnlijk dat de respectieve opvolgers binnen een vergelijkbare marge zullen blijven, maar het is nu te vroeg om te zeggen.

Glasstic op standaardmodel

Prominente camerabehuizing

S Pen-ondersteuning op S22 Ultra

De Samsung Galaxy S22-reeks zal waarschijnlijk ontwerpkenmerken delen, zoals de S21-reeks doet. Er zullen ongetwijfeld enkele wijzigingen zijn ten opzichte van de 2021-reeks, maar het kan zijn dat het kleinere wijzigingen zijn dan die tussen de S20-reeks en S21-reeks.

Geruchten en renders suggereren een kleine wijziging, maar niets wezenlijks, waarbij de camerabehuizing naar een apart eiland wordt verplaatst in plaats van zich weer om het frame te wikkelen voor de S22 en S22+.

We zouden over het hele bereik premium handsets verwachten, maar het is waarschijnlijk dat de standaard S22 in ieder geval zal kiezen voor een plastic achterkant in plaats van glas, zoals de S21 deed. Waterdichtheid wordt echter verwacht op alle S22-modellen en opladen via USB Type-C.

We verwachten ook een prominente camerabehuizing op alle modellen en een geperforeerde camera aan de voorkant . Ondanks dat de Galaxy Z Fold 3 een camera onder het scherm biedt , wordt er gezegd dat de Galaxy S22-reeks deze niet zal gebruiken.

6,06-inch/6,55-inch

Full HD+ waarschijnlijk

120Hz verversingssnelheid

Dunnere randen?

De Samsung Galaxy S21 heeft een 6,2-inch display en de S21+ heeft een 6,7-inch display. Geruchten suggereren dat de Galaxy S22 en S22+ kleiner zullen worden, waarbij de S22 een 6,06-inch scherm zal hebben en de S22+ een 6,55-inch scherm. Er zijn ook claims van slanke bezels en meer afgeronde hoeken.

We hadden verwacht dat de standaard S22 en de S22+ Full HD+ resoluties zouden bieden, evenals platte beeldschermen, zoals het geval was voor de S21 en S21+.

Ondersteuning voor HDR en een verversingssnelheid van 120 Hz worden verwacht op alle S22-modellen.

Next-gen Qualcomm Snapdragon en Exynos-chipsets

Minimaal 8 GB RAM

Geen oplader in doos

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de Samsung Galaxy S22 en S22+ qua hardware gaan bieden. Het is waarschijnlijk dat er een splitsing zal zijn tussen Qualcomm- en Exynos-chipsets, afhankelijk van de regio, zoals nu al een aantal jaren het geval is. De volgende vlaggenschip Qualcomm Snapdragon-processor wordt naar verwachting officieel onthuld in december en wordt in geruchten Snapdragon 898 genoemd, terwijl de volgende generatie Exynos de 2200-chipset met AMD is.

Wat andere specificaties betreft, is het waarschijnlijk dat de S22 minstens 8 GB RAM zal bieden, net als zijn voorganger, en wordt geleverd in een basismodel van ten minste 128 GB aan opslagruimte. De S21-reeks heeft geen microSD-ondersteuning, dus we vermoeden dat het onwaarschijnlijk is dat de S22-reeks dit helaas opnieuw zal introduceren.

Het is vrijwel zeker dat alle S22-handsets 5G-compatibel zullen zijn en we verwachten dat de S22 ondersteuning biedt voor snel opladen en snel draadloos opladen. Samsung heeft bevestigd dat de oplader niet in de doos zal komen - een stap die Apple maakte voor zijn iPhone 12-serie en doorging voor de iPhone 13-serie.

Geruchten beweren dat de Galaxy S22 een batterij van 3800mAh zal hebben en de S22+ een batterij van 4600mAh. Er zijn ook claims van 3700mAh voor de Galaxy S22 en 4500mAh voor de Galaxy S22+, die beide kleiner zijn dan hun respectievelijke voorgangers.

Geen ToF-sensor

Drievoudige achteruitrijcamera

Geruchten beweren dat de drievoudige achteruitrijcamera op de Galaxy S22 en Galaxy S22+ zal bestaan uit een hoofdsensor van 50 megapixels, plus twee sensoren van 12 megapixels voor ultragroothoeklens en telefoto, met een telecamera die in staat is tot 3x zoom.

Er zijn ook berichten dat de ToF-sensor ook niet terugkeert op de Galaxy S22 - zoals niet op het S21-model.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy S22 en S22+.

Tech-reporter Max Weinbach suggereert dat de aankomende Samsung S22-vlaggenschiptelefoons opnieuw modellen zullen bevatten die zowel Qualcomm- als Exynos-chips bevatten.

oh ja s22, s22+, s22 ultra krijgt een exynos 2200 en een leeuwenbek 898-versie



vond het een paar weken geleden — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 oktober 2021

Een afbeelding van panelen van gehard glas die naar verluidt zouden worden gebruikt op de Samsung Galaxy S22 en S22+ lekte online en toont rondere hoeken en slankere randen.

Dit is de eerste keer dat we de Tempered Glass Screen Protector van Galaxy S22 en S22+ hebben gezien. We kunnen zien dat ze meer afgerond en iets dikker zijn dan de S21-serie. pic.twitter.com/3BhneQsSTq — IJsuniversum (@UniverseIce) 15 oktober 2021

Een andere reeks renders werd gepubliceerd door @OnLeaks, dit keer in combinatie met 91Mobiles en Zouton die pronkten met de S22 en S22+.

GalaxyClub meldde dat de batterijcapaciteit van de Galaxy S22-serie kleiner zal zijn dan die van de Galaxy S21-serie. Alleen de Galaxy S22 Ultra blijft naar verluidt hetzelfde.

Leaker Ice Universe beweerde op Twitter dat Samsung zal kiezen voor een perforatorcamera in plaats van een camera onder het scherm voor de Galaxy S22-reeks.

Het kan worden bevestigd dat de Galaxy S22-serie nog steeds Hole gebruikt en nog steeds hetzelfde cameragebied gebruikt als de S21 — IJsuniversum (@UniverseIce) 14 september 2021

Leaker Ice Universe onthulde enkele details van wat naar verwachting naar de Samsung Galaxy S22-reeks zou komen op het gebied van scherm-, camera- en batterijspecificaties.

Twitter-gebruiker FronTron beweerde dat de Samsung Galaxy S22 zal worden geleverd met een drievoudige achteruitrijcamera bestaande uit een 50-megapixel hoofdsensor, plus twee 12-megapixelsensoren voor ultragroothoeklens en telefoto, met de telefotocamera die 3x zoom kan. Hij zei echter dat je het lek met een korreltje zout moet nemen.

Twitter-gebruiker @MauriQHD suggereerde dat Samsung alle drie de modellen in de Galaxy S22-familie zal verkleinen in vergelijking met de S21-serie. Dat betekent: de reguliere S22, S22 Plus en S22 Ultra zullen allemaal kleinere schermen hebben dan hun voorgangers.

Een Samsung 65W snellaadadapter verscheen in de BIS-database van India, die op dezelfde manier werkt als FCC of TENAA. De oplader suggereert dat Samsung 65W snelladen zou kunnen aanbieden aan toekomstige smartphones, zoals de S22.

Sammobile meldde dat ET News beweerde dat Samsung ervoor heeft gekozen om geen ToF-sensor op de Galaxy S22-modellen op te nemen.

Samsung hoopt sensor shift-technologie in te bouwen in zijn aankomende smartphonecameras volgens het rapport op de Nederlandse site, Galaxy Club .

Er circuleren berichten dat Samsung in gesprek is geweest met Olympus over de mogelijkheid om samen te werken aan cameratechnologie voor smartphones.

In een Q&A-rapport op Samsungs Mobile Press-pagina bevestigde Samsung dat het geen opladers in de doos zou opnemen voor toekomstige apparaten.

Leaker Ice Universe beweerde op Twitter dat Samsung werkte aan nieuwe Exynos-processors, waaronder de 9855 en 9925 - waarvan de laatste mogelijk met AMD GPU.