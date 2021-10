Is Samsung Galaxy S21 FE weer op de kaart?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De "is het, is het niet" Samsung-saga zal doorgaan, met nieuw bewijs dat erop wijst dat de ongrijpbare Samsung Galaxy S21 FE terug is in de plannen van de fabrikant.

Er zijn veel geruchten geweest die suggereren dat de handset is gesloopt en, omdat hij er niet in was verschenen tijdens het recente Galaxy Unpacked Part 2-evenement , leek het er zeker op dat ze waar waren. Een uitgelekt beeld van wat wordt beweerd dat het een "schermbeschermerplaatsing" -apparaat is met het label "S21 FE", naast het opnieuw verschijnen van een ondersteuningspagina voor de modelaanduiding, lijkt echter weer op de kaart te staan.

Geplaatst door @CConceptCreator op Twitter, toont de afbeelding het onderdeel tussen andere reeds beschikbare Samsung- telefoons. Het kan zijn dat het een oude foto is, genomen toen de plannen voor de S21 FE nog springlevend waren, maar de timing van de release is opmerkelijk.

Zoooo uhm...... pic.twitter.com/Mro8I1bC0m — Jermaine | Concept Creator (@CConceptCreator) 23 oktober 2021

Vooral sinds online tipgever Roland Quandt ontdekte dat de Samsung-ondersteuningspagina voor de SM-990B na een korte afwezigheid weer in gebruik is genomen . Dat wordt vaak gezien als het modelnummer van de Samsung Galaxy S21 FE.

Raad eens wie er terug is: https://t.co/P78FDG9Yid — Roland Quandt (@rquandt) 26 oktober 2021

Onze grootste onbeantwoorde vraag is wanneer Samsung deze telefoon daarom zou kunnen uitbrengen. Veel geruchten wijzen immers op een release in januari/februari 2022 voor het volgende grote vlaggenschip: de Samsung Galaxy S22-serie. Waar zou een S21 FE in die plannen passen?

De Nederlandse techsite LetsGoDigital suggereert dat het op 11 januari zal zijn, met de S22 een maand later. Hoe dan ook, we zullen in de tussentijd ongetwijfeld meer horen.