Samsung Galaxy S22 Ultra kan worden geleverd met snel opladen van 45 W

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs vlaggenschip-smartphone uit 2022, de Samsung Galaxy S22 Ultra, zal worden uitgerust met ondersteuning voor snel opladen van 45 W en een batterij van 5.000 mAh, volgens lekken van Ice Universe .

De tipgever beweert dat dit genoeg is om het apparaat in slechts 35 minuten tot 70 procent van stroom te voorzien, wat niet echt kan wedijveren met sommige andere vlaggenschepen, maar volgens Samsung-normen erg snel is.

Het Samsung-assortiment bereikt momenteel 25 W snelladen en het merk is begrijpelijkerwijs erg voorzichtig geweest met oplaad- en batterijtechnologieën sinds incidenten met de Note 7 in 2016.

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 minuten 70% — IJsuniversum (@UniverseIce) 23 oktober 2021

De batterij van 5.000 mAh heeft dezelfde capaciteit die wordt aangeboden op de Samsung Galaxy S21 Ultra , die een behoorlijke batterijduur biedt, maar een beetje te wensen overlaat, vooral tijdens intensieve taken zoals mobiel gamen. Het is dus jammer om te zien dat er op die afdeling geen upgrade komt, hoewel het veel minder een probleem wordt als je zo snel kunt opladen.

Eerdere rapporten toonden aan dat de Samsung Galaxy S22-serie de Chinese 3C-kwaliteitscertificering heeft doorstaan, en documenten impliceren dat het apparaat een 25W-oplader zal gebruiken. We zouden dus kunnen verwachten dat de oplader van 45 W beschikbaar is als een optionele upgrade, in plaats van iets dat in de doos te vinden is.

De snelle oplaadmogelijkheden zullen zeker welkom nieuws zijn voor Samsung-fans, maar met merken zoals Xiaomi die 120W HyperCharge op hun 11T Pro aanprijzen, is 45W genoeg om de concurrentie bij te houden?

MacBook Pro, Pixel 6 en meer - Pocket-lint Podcast 126 Door Rik Henderson · 25 October 2021