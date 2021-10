Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De line-up van de Samsung Galaxy S22 zal eerdere generaties volgen en zal twee afzonderlijke versies bevatten: een met een Exynos 2200-chip en een met de geruchten Qualcomm Snapdragon 898.

Dat laatste is niet ingesteld om officieel worden onthuld tot later dit jaar, met de naam nog niet helemaal bevestigd, maar een hint van tech verslaggever Max Weinbach suggereert de komende Samsung flagship telefoons zal opnieuw onder modellen die zowel chips zijn voorzien.

Dit is nu al een aantal jaren het geval in de Galaxy-reeks - niet altijd met welkome resultaten - met Europese versies die typisch de nieuwste Exynos-chip bevatten en de Noord-Amerikaanse versie met Qualcomms nieuwste Snapdragon-equivalent.

oh ja s22, s22+, s22 ultra krijgt een exynos 2200 en een leeuwenbek 898-versie



vond het een paar weken geleden — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 oktober 2021

Het is niet duidelijk uit Weinbachs notitie op Twitter of de regio-splitsing hetzelfde patroon zal volgen als voorgaande jaren, maar de verhuizing, als het waar blijkt te zijn, zou door Samsung als een potentieel risico kunnen worden gezien. We zijn niet te ver verwijderd, laten we niet vergeten, dat Samsung in wezen toegaf dat de Exynos 990-chip een ramp was .

Hoewel chips van de twee makers op papier over het algemeen vergelijkbaar zijn, is de implementatie van Exynos-chips behoorlijk gemengd in recente Galaxy-modellen - zelfs als de nieuwste Galaxy S21 de zaken enigszins heeft verbeterd.

Nu het wereldwijde tekort aan chips en elektronica nog steeds aan de gang is, zijn we geneigd te geloven dat Samsung dezelfde formule als voorgaande jaren zal blijven volgen, in plaats van de boot te schudden en te proberen één versie in bulk uit te rollen.

We zijn echter nog een paar maanden verwijderd van bevestiging, dus neem dit alles met een korreltje zout. We houden ook onze ogen open voor meer geruchten en suggesties met betrekking tot de aankomende lijn.