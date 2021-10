Samsung brengt kleuraanpassing naar de Z Flip 3 met de Bespoke Edition

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de lancering aangekondigd van de Bespoke Edition van de Samsung Galaxy Z Flip 3 , waarmee gebruikers kunnen kiezen uit unieke kleuren om een apparaat te krijgen dat perfect is voor jou.

Samsung biedt al geruime tijd aangepaste kleuren aan voor sommige van zijn huishoudelijke apparaten, waarbij de Bespoke-edities afwijken van de normale optie van wit.

Nu komt dat voor het eerst naar mobiele apparaten. Op de Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition kun je de framekleur kiezen - zwart of zilver - en vervolgens kun je de voor- en achterkant kiezen, van blauw, geel, roze, wit en zwart.

Dat betekent dat er 49 verschillende combinaties zijn, zodat je de telefoon kunt ontwerpen die je wilt. Je zit echter niet alleen vast aan die ene gekke combinatie. Je krijgt ook toegang tot Bespoke Upgrade Care - dus je kunt Samsung die kleurpanelen laten wijzigen, maar daar zijn kosten aan verbonden.

Je kunt je Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ontwerpen in de Bespoke Studio, die nu live is .

Het zal niet overal beschikbaar zijn - het begint vanaf 20 oktober in de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Korea, Canada en Australië.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition kost vanaf £ 1049 in het VK en dat is voor het 256 GB-model, dat is slechts £ 50 meer dan het standaardmodel, wat geen enorm bedrag is om een telefoon te krijgen die uniek is voor jou.

De Bespoke-ervaring komt ook naar de Galaxy Watch 4, dus je kunt ook een uniek horloge maken!

squirrel_widget_5828751