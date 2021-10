Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een afbeelding van panelen van gehard glas die naar verluidt op de Samsung Galaxy S22 en S22+ zouden worden gebruikt, is online gelekt.

Het stelt niet veel voor, maar Samsung- fans met arendsogen zullen merken dat de hoeken iets meer afgerond zijn in vergelijking met de S21 en S21+. De bezels zijn ook een fractie slanker.

Twitter-leaker Ice Universe merkt ook op dat de schermen "iets dikker" zijn.

Dit is de eerste keer dat we de Tempered Glass Screen Protector van Galaxy S22 en S22+ hebben gezien. We kunnen zien dat ze meer afgerond en iets dikker zijn dan de S21-serie. pic.twitter.com/3BhneQsSTq