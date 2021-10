Mobiele gamers verheugen zich! De Samsung Galaxy S22 heeft mogelijk ray tracing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Smartphone-gigant Samsung heeft onthuld dat zijn next-gen Exynos-chipset ray tracing zal ondersteunen, wat een meer realistische en geloofwaardige game-ervaring zal betekenen.

De Exynos 2200-chipset zal naar verwachting de volgende vlaggenschip-smartphone van het bedrijf, de Galaxy S22 , aandrijven. Die chipset zal een aantal upgrades met zich meebrengen in termen van prestaties, cameramogelijkheden en connectiviteit, maar zou ook grafische upgrades bevatten in de vorm van ray tracing.

Tot voor kort was ray tracing meestal beperkt tot pc-gaming via Nvidia grafische kaarten , DirectX en Vulkan en meer recentelijk ook AMD GPUs. De next-gen consoles hebben ook een voorproefje gehad van ray tracing en nu lijkt het erop dat de toekomst ray tracing op telefoons kan bevatten.

Raytracing is in wezen een grafische weergavetechniek die de manier waarop echt licht zich gedraagt, nabootst en in-game meer geloofwaardige verlichting en schaduwen creëert.

Als de Samsung Galaxy S22 ray tracing ondersteunt, zou dat zeker een primeur zijn voor mobiel gamen. Hoewel er een vraag is over welke games er het beste uit zouden halen, omdat er momenteel geen mobiele games zijn die dat doen. Dat gezegd hebbende, zou je een dienst als GeForce Now kunnen gebruiken om raytracing-compatibele games van pc-kwaliteit naar je telefoon te streamen en er op die manier het beste van te maken.

Samsung heeft niet bevestigd welke apparaten de Exynos 2200 op dit moment zal ondersteunen, maar er wordt gedacht dat de Galaxy S22 het zal gebruiken. De chipset kan ook op zoiets als de Galaxy Tab S8 Ultra verschijnen . De tijd zal het leren.