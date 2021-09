Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy S21 FE - of Fan Edition, dat wil zeggen een meer betaalbare versie van de vlaggenschiptelefoon van het Koreaanse bedrijf - het hakblok heeft geraakt en zal worden gesloopt.

De reden? Het internationale tekort aan chipsets zorgt voor achterstanden en leveringsproblemen - tot op dat moment vraagt Samsung zich af of de Galaxy S21 FE überhaupt wordt gelanceerd.

De eerdere S20 FE - die veel lovende kritieken kreeg, inclusief onze lovende recensie van de handset - was zon succes omdat hij veel van de topfuncties van de Galaxy S-serie leverde, maar tegen een verlaging van de vraagprijs van het vlaggenschip .

Wat dit gerucht des te lastiger maakt, is dat we er vrij zeker van zijn dat de S21 FE zo goed als af is. Sterker nog, Samsung lekte het product eerder in het jaar zelf per ongeluk op Instagram. Dus om de deuren te moeten sluiten voor een favoriet van een fan (zie, de productnaam is echt logisch) zou een klap zijn.

De Koreaanse site Digital Daily citeert in een exclusieve publicatie op 27 september een vertegenwoordiger van Samsung Electronics die de annulering van het S21 FE Unpacked-evenement in oktober bevestigt - die vervolgens zegt: "We zijn [Samsung is] bezig met het beoordelen van de lancering van de smartphone zelf".

Misschien betekent het een vertraging, misschien is dat het einde van de lijn voor de Fan Edition-serie - of in ieder geval totdat de supply chain-pijplijn in de toekomst een beetje vrijer is. Hier is de hoop.