Samsung Galaxy S22 en S22+ lekken geven ons een gedetailleerd beeld van het volgende vlaggenschip

(Pocket-lint) - Er zijn gelekte renders van Samsungs volgende vlaggenschip Galaxy S-reeks verschenen, en deze tonen een reeks apparaten met een vergelijkbaar - maar niet identiek - ontwerp als de S21-serie .

Zowel de S22- als de S22 Plus-modellen zijn uitgelekt, beide door de gebruikelijke render-leaker, @OnLeaks via samenwerking met twee andere publicaties.

De twee modellen lijken - behalve dat ze qua grootte van elkaar verschillen - vrijwel identiek. Ze hebben allebei het platte, dunne scherm met een centrale, kleine geperforeerde camera aan de bovenrand. In feite zijn verschillende kleuren gebruikt om ze te onderscheiden. De reguliere S22 is het donkergroene model en de witte is de S22 Plus.

Op de achterkant zien we een herhaling van de prominente camera-unit, met drie cameras netjes gerangschikt in een kolom. Het verschil met de S21 serie lijkt te zijn dat deze camera unit geen naadloos oppervlak vormt met het frame rond de rand van de telefoon.

In plaats daarvan lijkt het een afzonderlijk uitsteeksel te zijn in plaats van een die zich om de zijkant wikkelt. Mogelijk om het slanke en strakke uiterlijk van de rest van het frame te behouden.

Daarnaast lijkt het erop dat het achterpaneel (waarschijnlijk plastic) ook volledig vlak is voor de S22 en niet de gebruikelijke rondingen aan de zijkanten heeft. Over het algemeen ziet hij er ook slank uit in vergelijking met de modellen uit de S-serie van dit jaar. Volgens het lek is de S22+ 7,6 mm, vergeleken met 7,8 mm op de S21+ , wat in werkelijkheid geen enorm verschil is.

De volgende vlaggenschepen van Samsung zullen naar verwachting de traditie voortzetten om te worden aangedreven door de nieuwste, krachtigste processors. Bovendien hebben ze waarschijnlijk zeer sterke cameraprestaties en een water- en stofdicht ontwerp.

Wat betreft andere details, we zijn er zeker van dat er de komende maanden meer duidelijk zal worden naarmate de lancering nadert.