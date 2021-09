Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Soms, als een telefoon lekt, vangen we slechts een glimp op van een onderdeel van een fabriekslijn, of misschien een wazig beeld dat van een ander computerscherm is genomen. Maar bij Samsungs nieuwste Galaxy vlaggenschip zien we elk detail in al zijn glorie.

Dankzij opmerkelijke industrieleaker @OnLeaks via digit.in is dit de Galaxy S22 Ultra.

Sooo... Hier komt je allereerste en vroege blik op de #Samsung #GalaxyS22Ultra en zijn vrij "unieke" behuizing van de achteruitrijcamera! (360° video + verbluffende 5K-weergaven + afmetingen)



Namens @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW — Steve H.McFly (@OnLeaks) 24 september 2021

Nu zullen we niet eens ingaan op die onzinnige camera-uitsparing van het mes - dat is aan jou om te beslissen of je het leuk vindt of niet - maar we kunnen niet anders dan de opname van Samsungs S Pen noemen die recht in de onderkant van het apparaat is geplaatst zoals de Galaxy Note-reeks.

Met name - geen woordspeling bedoeld - Samsung besloot dit jaar voor het eerst een upgrade van de Note-serie over te slaan. Hoewel het tekort aan COVID-19-chips daar misschien een kleine rol in heeft gespeeld, kunnen we niet anders dan ons afvragen of de steeds groter wordende omvang van smartphoneschermen de Note het huis uit heeft gedreven.

Als je naar de cijfers kijkt, had Samsungs S21 Ultra een 6,8-inch scherm, slechts 0,1-inch kleiner dan het 6,9-inch scherm van de meest recente S20 Note Ultra.

Tik hier voor een vergelijking van de Galaxy S20 Note met de S20 Note Ultra .

Uiteindelijk lijkt het erop dat als Samsung de grootte van het Note-scherm nog groter zou maken, het van harte een kleine tablet zou zijn die lijkt op de iPad mini in plaats van te bestaan als een extra grote telefoon.

Hoe dan ook, Samsungs grootste focus op dit moment lijkt hun nieuwste reeks opvouwbare apparaten te pushen, waarbij het bedrijf flexibele schermen ziet als het volgende grote ding in het mobiele landschap.

Om Pocket-lints recensie van die opvouwbare Samsung-smartphones te lezen, bekijk je de recensie van de Galaxy Z Flip 3 hier en de Galaxy Z Fold 3 hier .