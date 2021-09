Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - "Zal het, niet?" Dat is de voortdurende vraag of er ooit een Samsung Galaxy Note 22 zal komen. Het laatste lek suggereert dat dit het einde van de weg is voor deze goed aangeschreven S Pen-ondersteunende Galaxy-serie .

Bij naam in ieder geval. Voor de volgende generatie Galaxy S-serie, zou de S22 niet alleen S Pen-ondersteuning bieden - zoals werd toegevoegd voor de S21-serie na de lancering, te beginnen met deS21 Ultra - maar een geïntegreerde, ingebouwde S Pen-stylus.

Wat er echt voor zorgt dat de geruchten Galaxy S22 de nieuwe Galaxy Note 22 is, nietwaar?

We hebben lang nagedacht over het raadsel dat Samsung hier in handen heeft: met de komst van zijn super high-end opvouwbare apparaten - zoals de Fold Z 3 - en de vlaggenschip stand-alone S-serie die ook stylusondersteuning biedt, wat de moeite waard is de Note serie toevoegen? Het is tussen een rots en een harde plek in nood voor zijn toekomstige bestaan.

Op dit moment echter, terwijl we harmoniëren tussen "het gebeurt" en "het gebeurt niet", is de enige informatie over de kwestie afkomstig van de seriële lekster Ice Universe , wat suggereert dat de Galaxy S22 Ultra een opbergbare S Pen zal hebben. Er is geen weergave van het apparaat of een dergelijke glimp, alleen een eenvoudige visualisatie van onderaf in grijstinten van de pen die in het lichaam is opgeborgen.

Maak daarvan wat je wilt. Maar op basis van wat we hierboven hebben gezegd, lijkt het erop dat er geen plaats meer is voor de Galaxy Note-serie...

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 24 september 2021