Samsung Galaxy S22 met kleinere batterij dan S21?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung gaat in 2022 de batterijcapaciteit van zijn vlaggenschip Galaxy S-serie verminderen, en dat geldt ook voor de standaard Galaxy S22, zo blijkt uit een recent rapport.

Als de informatie juist is, zal de Galaxy S22 terugvallen tot een typische capaciteit van 3700mAh. Dat is 300 mAh minder dan de 4000 mAh-batterij in de standaard Galaxy S21 van dit jaar.

Het rapport - oorspronkelijk gepubliceerd in het Nederlands door GalaxyClub - gaat verder met te zeggen dat de Galaxy S22+ batterij 4500mAh zou zijn (vergeleken met 4800mAh op de S21+ ).

Van de drie modellen in de serie lijkt het erop dat alleen de S22 Ultra een batterij van hetzelfde formaat zal hebben als zijn voorganger.

Verhalen over batterijen die mogelijk kleiner worden, zijn nauwelijks bemoedigend, vooral in Samsung-telefoons die - in het verleden - moeite hadden om de batterijduur van concurrenten te evenaren.

Er wordt echter beweerd dat de S22 en S22+ beide op hetzelfde niveau zullen presteren als de S21 en S21+ dankzij de introductie van een energiezuiniger OLED-scherm.

Ze kunnen zelfs langer meegaan als het paneel zijn belofte van 25 procent energiebesparing waarmaakt. Er is ook de mogelijkheid dat een nieuwe processor ook kan betekenen dat er minder stroom wordt gebruikt, afhankelijk van de architectuur.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: welke smartphones krijgen in 2021 korting? Door Chris Hall · 17 september 2021

Of deze geruchten waar blijken te zijn, is een andere zaak. Maar als Samsung een efficiënter scherm en een efficiëntere processor gebruikt, is de kans groot dat we geen negatieve effecten merken van een kleinere batterij. Het ziet er gewoon niet geweldig uit op een specificatieblad.