Samsung Galaxy S22 heeft geen camera onder het scherm, zegt tipster

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Samsungs zomerproductlancering achter ons ligt, kunnen de ogen weer vooruitkijken naar wat komen gaat. En het lijkt erop dat er nu nieuws over de Galaxy S22-serie telefoons naar boven komt.

Volgens een bron op Twitter zal de Samsung Galaxy S22- serie doorgaan met het gebruik van een perforatiegat voor de camera aan de voorzijde, in plaats van de camera onder het scherm (UDC/UPC) die wordt gebruikt door de Galaxy Fold 3 te gebruiken .

Het gerucht komt van een frequente tipgever op Twitter - @UniverseIce - die zegt dat het hetzelfde selfiecamera-ontwerp zal gebruiken als de S21. Dat betekent dat het waarschijnlijk in het midden blijft, vlak bij de bovenkant van het scherm.

Het kan worden bevestigd dat de Galaxy S22-serie nog steeds Hole gebruikt en nog steeds hetzelfde cameragebied gebruikt als de S21 — IJsuniversum (@UniverseIce) 14 september 2021

Voor sommigen kan het een teleurstelling zijn dat Samsung niet aandringt op de meer innovatieve technologie in zijn vlaggenschip-telefoonserie. De huidige implementatie van cameras onder het scherm is echter niet perfect.

Er zijn een aantal problemen met de cameras onder het scherm die we tot nu toe in uitgebrachte producten hebben gezien. Ten eerste is de beeldkwaliteit van de camera niet geweldig. Dat komt doordat het wordt afgedekt door een niet-volledig transparant display.

Ten tweede lijkt het erop dat nog geen enkel bedrijf een manier heeft gevonden om het volledig in het scherm te verbergen, althans niet op een uitgebracht apparaat. Zelfs Samsung s Galaxy Fold 3 laat een zichtbaar gebied zien waar de camera onder het scherm zit.

Aangezien de S-serie de mainstream-telefoonreeks van Samsung is, is het veel logischer om de baanbrekende, nieuwe technologieën in zijn veel innovatievere en futuristischere telefoonreeksen te behouden.

De opvouwbare telefoons zijn - door hun aard - hypermodern, en dus is het een andere manier om die Z-telefoonlijn te onderscheiden van de meer traditionele Galaxy S-serie.