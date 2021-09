Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de lancering aangekondigd van een One Watch UI 4-bètaprogramma, naarmate de komst van Android 12 dichterbij komt.

De nieuwste versie van het Google-besturingssysteem wordt naar verwachting begin oktober gelanceerd en het Koreaanse bedrijf lijkt een beetje een voorsprong te krijgen door zijn eigen kijk op het platform te geven.

Het betekent dat Galaxy S21-bezitters in "geselecteerde markten" - inclusief de VS - zich nu kunnen inschrijven voor de bèta en beginnen met het testen van enkele van de aankomende functies voordat ze officieel aankomen.

Om dit te doen, kunnen degenen die een versie van de Galaxy S21 bezitten, eenvoudig hun interesse registreren via de Samsung Members-app.

Meestal hebben we gezien dat de vlaggenschipapparaten van Samsung net voor het einde van het jaar de nieuwste versie van Android ontvingen, maar aangezien One UI-programmas doorgaans in oktober zijn aangekomen, is er een kans dat de telefoons van het bedrijf de volledige update iets eerder dit jaar leveren. tijd rond.

Van wat we tot nu toe weten van One Watch UI 4 - en dit is alleen gebaseerd op wat Samsung ons heeft laten zien - heeft het bedrijf behoorlijk wat inspiratie gehaald uit de algemene veranderingen die via Android 12 komen. Dat betekent dat er meer opties zijn voor widgets , themas, startschermen, weergave van meldingen en pictogrammen, evenals nieuwe privacyfuncties.

Met One UI 4 worden indicatorwaarschuwingen nu weergegeven wanneer een app de microfoon of camera gebruikt, terwijl de toestemmingsgeschiedenis ook wordt verlengd van 24 uur tot zeven dagen.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 14 september 2021

We zijn er zeker van dat er nog veel meer tweaks zijn die One UI 4 zal brengen, met waarschijnlijk ook veranderingen tussen de bètatest en de volledige release, maar voor nu is het afwachten.