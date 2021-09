Samsung Galaxy Note 22 gebeurt misschien toch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy Note-serie heeft weer de krantenkoppen gehaald. De toekomst hangt al een tijdje in de lucht, met een aantal tegenstrijdige rapporten, waarvan sommige beweren dat we in 2022 een model zullen zien en anderen zeggen dat we helemaal geen ander model zullen zien.

Op 9 september werd gemeld dat Samsung het handelsmerk voor de naam Galaxy Note niet had vernieuwd, waardoor sommigen dachten dat dit toch de dood van de lijn betekende, hoewel Samsung eerder had gezegd dat het nog steeds toegewijd was aan de serie, maar er zou in 2021 geen nieuw model zijn.

Het laatste rapport ondersteunt dit, waarbij Ice Universe - die eerder het handelsmerkverhaal brak - tweette dat iemand in de toeleveringsketen inderdaad bewijs heeft gezien dat de Galaxy Note blijft bestaan.

iemand in de toeleveringsketen heeft bewijs gezien van het bestaan van de volgende generatie Galaxy Note. — IJsuniversum (@UniverseIce) 11 september 2021

Samsung heeft noch bevestigd noch ontkend of de Note-lijn zou doorgaan naar aanleiding van de meest recente geruchten. Het is aannemelijk dat deSamsung Galaxy S21 Ultra de S Pen - een van de belangrijkste kenmerken van de Note-serie - niet ondersteunt en dat de Galaxy Z Fold 3 ook een S Pen ondersteunt.

Dat gezegd hebbende, de suggestie van bewijs dat het bestaan ervan ondersteunt, past wel in andere rapporten dat Samsung het bereik niet heeft opgegeven, maar de timing van de lancering kan veranderen. De lancering van de Note vond voorheen meestal plaats in augustus, maar op dit moment is het niet duidelijk wanneer en of de Note 22 zal verschijnen.

Je kunt echter alle tegenstrijdige geruchten volgen in onze afzonderlijke Note 22-functie .