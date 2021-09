De Samsung Galaxy Note is dood, leve de Samsung Galaxy Note!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy Note-familie is zeker een achtbaanrit geweest. Het was het vlaggenschip van Samsung dat baanbrekend was, de Note Edge- trends die iedereen wilde volgen, de S Pen die liet zien dat een stylus echt onderdeel kan zijn van een modern apparaat.

Het hielp ook om grotere apparaten populair te maken, waardoor smartphones van onhandige kleine gadgets naar prachtige consumpties werden gesleept.

Het was ook het apparaat dat Samsung terugriep, volledig teruggeroepen, na batterijfouten in de Samsung Galaxy Note 7 . Wikkel je hoofd eromheen: Samsung trok een hele productlijn - en het kwam sterker terug in de Note 8, een apparaat dat net de nieuwste Android-beveiligingsupdate heeft gehad.

Dat klopt, de Samsung Galaxy Note wil niet dood.

Maar geruchten over het einde van de Galaxy Note-lijn zullen niet verdwijnen. Nu Samsung vrijwel alle functies van de Note biedt in zijn vlaggenschip Galaxy S-apparaten , en meer recentelijk in de Galaxy Fold , ziet de positie van de Galaxy Note er precair uit.

Zozeer zelfs, dat de beruchte leaker UniverseIce heeft benadrukt dat Samsung het handelsmerk op Galaxy Note niet heeft vernieuwd:

De nieuwste handelsmerkkolom verscheen niet "Galaxy Note" — IJsuniversum (@UniverseIce) 7 september 2021

Zou dit er mogelijk op kunnen wijzen dat zon 10 jaar nadat Samsung op IFA 2011 het eerste toestel lanceerde dat er niet meer zal zijn? Moeten er nog meer Galaxy Note-toestellen met een aantal alternatieven van Samsung al in deze ruimte zijn?

Eerdere geruchten hadden gezegd dat er in 2021 geen Note zou komen en dat is inderdaad waar. In maart 2021 zei DJ Koh, de mobiele CEO van Samsung, dat er in 2021 geen Note zou zijn , maar dat er in 2022 een nieuw model zou zijn.

We vroegen Samsung om commentaar op de meest recente roddels hierboven en kregen het antwoord dat we verwachtten: "We geven geen commentaar op geruchten of speculaties en zullen meer details delen over onze toekomstige portfolio zodra we klaar zijn om aan te kondigen."

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 9 september 2021

Dat laat ons echt niet wijzer. Het lijkt erop dat we tot 2022 moeten wachten om erachter te komen wat de waarheid werkelijk is.